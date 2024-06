Svjetska pop-zvijezda vraća se u Hrvatsku, a ekskluzivno za Dnevnik Nove TV rekao je: ''Sretnici smo što nastupamo tu, nevjerojatna lokacija''

Hrvatska iščekuje nastup mega-popularnog pjevača Jasona Derula. Pogledajte njegovu reakciju kada je vidio spektakularnu pulsku Arenu u kojoj nastupa 7. kolovoza, a pop senzacija otkrila nam je i sjeća li se trenutka kada je u Zagrebu pjevao omotan hrvatskom zastavom.

Ovog kolovoza u pulskoj Areni čeka nas prava poslastica.

250 milijuna singlova prodanih širom svijeta, od čega 22 platinasta - brojke su koje najbolje otkrivaju kolika je globalna senzacija Jason Derulo.

U ekskluzivnom razgovoru za Novu TV otkrio je veseli li se nastupu, ali i kako je reagirao kad je vidio gdje nastupa.

''Ne mislim da postoji granica. Prekrasna stvar kod kreativnosti je da uvijek možeš biti bolji, biti bolja verzija sebe što se uvijek i trudim postati.

A evo kako je reagirao kada je vidio spektakularnu pulsku Arenu.

''To je nevjerojatno. O, Bože. Moramo to snimiti na najbolji mogući način. To je nevjerojatna lokacija. Baš smo sretnici što ćemo biti tamo. Ovo je nevjerojatno.''

U Hrvatskoj je posljednji put nastupio prije šest godina kada se u Zagrebu omotao hrvatskom zastavom.

''Zapravo se sjećam, no kad ste ga sada spomenuli, odmah sam ga zamislio. Vrlo poseban trenutak.''

Status zvijezde, otkriva, ima i negativnu stranu.

''U mom životu mislim da pozitivne stvari nadmašuju negativne. Sve ovisi o percepciji i kako doživljavaš svoj život. Mislim da svi mislimo da su naši životi gori nego što zapravo jesu. Pronalaženje radosti u trenutku u kojem se trenutačno nalazimo, pomaže da se podignemo na sljedeću razinu.''

Oduševljen je i reakcijama publike na novi album.

''Bilo je nevjerojatno promatrati njihovu reakciju, pogotovo jer je prošlo toliko vremena od mog posljednjeg projekta.''

Iza njega je neočekivana i megauspješna suradnja s Michaelom Bubléom na hitu ''Spicy Margarita''.

''Uvijek mislim da je divno napraviti nešto neočekivano i šokirati svijet, pogotovo kad se ljudima to stvarno svidi. Možeš šokirati svijet i napraviti nešto što se ljudima ne svidi, ali kad ljudi gravitiraju prema tome, to sve čini još posebnijim. Michael je netko koga izuzetno poštujem i kada spominjete velikane, morate spomenuti Michaela Bubléa. Kada spominjete Franka Sinatru i Jamesa Deana, morate i njega spomenuti.''

Derulo je za Nu King turneju osmislio ekstravagantni spektakl, a publici u Puli poručuje.

''Zapravo bih volio da zaborave sve što očekuju i dođu otvorenog uma i srca jer ćemo se provesti kao nikad u životu.''

Derulo i noć pod zvijezdama - bit će to tulum za pamćenje!

