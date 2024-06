Hrvatska iščekuje dolazak svjetske senzacije: ''Očekuje nas jedan pravi ljetni show!''

Hrvatska iščekuje nastup Jasona Derula, globalne senzacije, na spektakularnoj pozornici pulske Arene. Posjetitelji ovog ljetnog koncerta imat će prilike uživati u pop izvedbama i rasplesanim koreografijama nagrađivanog pjevača, autora, plesača i ljubimca društvenih mreža.

Početkom ove godine Derulo je izdao dugo očekivani album 'Nu King' kojim je još jednom zavladao glazbenim ljestvicama. U sklopu istoimene svjetske turneje stiže u Pulu 7. kolovoza 2024. gdje će u organizaciji Star produkcije i Adria Summer Festivala prirediti nezaboravnu večer!



''Zaista nam je zadovoljstvo dovesti Jasona Derula u Pulu. Očekuje nas jedan pravi ljetni show s odličnom glazbom, ali i vrhunskom produkcijom i jedva čekamo kolovoz. Siguran sam da će publika uživati u rasplesanoj večeri!'', rekao je direktor Star produkcije, Alen Ključe.



Otkako se probio na svjetsku scenu s ‘Whatcha Say', svojim prvim platinastim singlom, ovaj nagrađivani izvođač, prodao je više od 250 milijuna singlova, od kojih čak 15 u platinastoj nakladi, a neki od njih su nezaboravni ‘Want to Want Me’, ‘Wiggle’, ‘Talk Dirty’, ‘Trumpets’, ‘It Girl’, ‘In My Head’, ‘Ridin' Solo’, ‘Don’t Wanna Go Home’, ‘Marry Me’, ‘The Other Side’, ‘Get Ugly’, ‘Swalla’, ‘Savage Love’, ‘Take You Dancing’. Udruživši snage u neočekivanom duetu s Michaelom Bubleom, singlom ‘Spicy Margarita’ još je jednom oborio rekorde slušanosti.



"Rasplesani koncert Jasona Derula prava je glazbena senzacija koju u pulsku Arenu donosi ovogodišnji Adria Summer Festival! Glazbeni nastup ovog izvođača prate i atraktivne koreografije, tako da će publika imati priliku uživati u vrhunskoj pop izvedbi, a atmosfera najljepše hrvatske pozornice učinit će ovaj ljetni glazbeni spektakl još posebnijim!" poručili su organizatori ASF-a Branko Percan i Sandro Želesko.



Osim u glazbenom svijetu, ovaj se svestrani umjetnik okušao i u glumačkom, ali i poslovnom svijetu. Ulaže u razne kompanije, suvlasnik je Bedlam Vodke, lansira podcast usmjeren na inovacije, razvija liniju fitness dodataka i proizvoda, a predstavio je i grafički roman utemeljen na TikTok liku kojeg je sam stvorio.

Upravo je TikTok preoblikovao njegov odnos s obožavateljima. S više od 59 milijuna pratitelja i objavama koje postižu i više od 10 milijuna pregleda, njegov je račun već godinama u samom vrhu najpraćenijih.