Jedan od najpopularnijih pjevača današnjice stiže u Hrvatsku! Sprema se vruća atmosfera u pulskoj Areni

''Nu King'', Jason Derulo, jedan od najkreativnijih izvođača na svjetskoj pop sceni koji već godinama vlada digitalnim platformama, stiže u Pulu 7. kolovoza 2024. godine.

Otkako se probio na svjetsku scenu s Whatcha Say, svojim prvim platinastim singlom, ovaj nagrađivani izvođač, čija se neto vrijednost procjenjuje na više od 100 milijuna dolara, prodao je više od 250 milijuna singlova, od kojih čak 15 u platinastoj nakladi, a neki od njih su nezaboravni Want to Want Me, Wiggle, Talk Dirty, Trumpets, It Girl, In My Head, Ridin' Solo, Don’t Wanna Go Home, Marry Me, The Other Side, Get Ugly, Swalla, Savage Love, Take You Dancing.



Početkom ove godine izdao je dugo očekivani album ''Nu King'' kojim je još jednom zavladao glazbenim ljestvicama. U sklopu istoimene svjetske turneje stiže u Pulu 7. kolovoza 2024. gdje će u organizaciji Star produkcije i Adria Summer Festivala prirediti pravi kraljevski spektakl.



''Iznimno nam je zadovoljstvo dovesti Jasona Derula u Pulu. Očekuje nas jedan pravi ljetni show s odličnom glazbom, ali i vrhunskom produkcijom. Siguran sam da će publika uživati u rasplesanoj večeri!'', rekao je direktor Star produkcije, Alen Ključe.



Derulo je svojevrstan fenomen i pravi predstavnik današnjeg vremena s više od 18,2 milijarde streamova i više od 117 milijuna pratitelja na raznim digitalnim platformama.

Upravo je TikTok preoblikovao njegov odnos s obožavateljima. S više od 59 milijuna pratitelja i objavama koje postižu i više od 10 milijuna pregleda, njegov je račun već godinama u samom vrhu najpraćenijih.



"Koncert Jasona Derula savršen je početak ovogodišnjeg Adria Summer Festivala u pulskoj Areni! Glazbeni nastup ovog izvođača prate i atraktivne koreografije tako da će publika imati priliku uživati u vrhunskoj pop izvedbi, a atmosfera najljepše hrvatske pozornice učinit će ovaj ljetni glazbeni spektakl još posebnijim!" poručili su organizatori ASF-a Branko Percan i Sandro Želesko.



Pripremajući svoj posljednji album objavljivao je niz hit singlova koji su postigli više od nevjerojatnih 500 milijuna pregleda, uključujući neodoljivo poletni Acapulco i platinasti Take You Dancing i Savage Love (Laxed – Siren Beat) nastao u suradnji s Jawsh 685. Savage Love (Laxed – Siren Beat), kao i službeni remix ovog singla južnokorejskih zvijezda BTX, postao je pravi globalni hit nakon objave 2020., dospjevši na prvo mjesto američke Billboardove ljestvice 'Hot 100', kao i na vrhove top ljestvica u još 16 zemalja diljem svijeta.



Ulaznice za ovaj glazbeni spektakl možete kupiti od četvrtka, 21. ožujka 2024., od 10:00 sati na www.eventim.hr i na svim prodajnim mjestima Eventima.