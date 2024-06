Jelena Rozga u zagrljaju mladog glazbenika nije skidala osmijeh s lica, njihova bliskost dugo je bila tema medija

Jelena Rozga u zagrljaju Ivana Huljića bila na Melodijama Jadrana, dugo se šuškalo o njihovom odnosu.

Koncertom Gibonnija započele su Melodije Jadrana u Splitu.

Na prvoj večeri festivala bili su brojni gosti i publika, a posebnu pozornost privukli su Ivan Huljić i Jelena Rozga.

Pjevačica i skladatelj pozirali su zajedno okruženi poznanicima, a ovim fotografijama ponovno su potaknuli šuškanja koja traju već jako dugo, ali koje je Rozga već nekoliko puta demantirala.

Naime, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo.

Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornost. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne iziđe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Rozga je bliska s obitelji Huljić još otkako je 1996. postala pjevačica grupe Magazin, u kojoj je pjevala do 2006. godine, pa Ivana i njegovu sestru Hanu zna odmalena.

Ove godine Huljić i Rozga ostvarili su i suradnju pa je tako u ožujku predstavila i pjesmu koju je za nju napisao Ivan.

"Uvijek je lijepo raditi s nekim koga, što bi se reklo, poznaješ u dušu, i tko zna koliko ti je važno ostati vjeran sebi. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja ove pjesme, od prvih snimljenih taktova pa do završetka snimanja spota koji je prava vizualna poslastica i jedva čekam čuti reakcije moje publike, ipak je njihov sud najvažniji", rekla je tad.

