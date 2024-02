Rozga uhvaćena u društvu 11 godina mlađeg poznatog Splićanina, za kojeg se šuškalo da joj je više od prijatelja

Jelena Rozga snimljena je u Splitu u društvu Ivana Huljića, a djelovali su opušteno i veselo.

Pjevačica Jelena Rozga i skladatelj i tekstopisac Ivan Huljić, ujedno i sin Tončija i Vjekoslave Huljić, snimljeni su zajedno u dućanu u Splitu.

Fotografije je Dalmatinskom portalu poslao čitatelj, koji je izjavio kako su Jelena i Ivan djelovali opušteno i veselo. Čini se i da nisu uopće primijetili da ih netko fotografira.

Inače, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi.

Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

Pogledaji ovo Celebrity Ivanu Huljiću ne treba društvo da bi se dobro proveo, pogledajte gdje je uživao potpuno sam!

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili na samo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme IN Magazin.

Rozga je bliska s obitelji Huljić još otkako je 1996. postala pjevačica grupe "Magazin", u kojoj je pjevala do 2006. godine, pa Ivana i njegovu sestru Hanu zna odmalena.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hauser progovorio o vezi s Jelenom Rozgom: "Strašno su mi na živce išli tračevi da smo oboje gej, to je bila prava ljubav"

Mladi Huljić svoj ljubavni život oduvijek skriva kao zmija noge, a i Jelena sve drži u tajnosti otkako je prekinula sa Stjepanom Hauserom 2017. godine.

