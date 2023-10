Hauser progovorio o vezi s Jelenom Rozgom: "Strašno su mi na živce išli tračevi da smo oboje gej, to je bila prava ljubav"

Stjepan Hauser otvorio je dušu i ispričao pokoji detalj o vezi s Jelenom Rozgom.

Violončelist Stjepan Hauser slovi kao jedan od najvećih zavodnika na našim prostorima, a jedna od poznatijih žena s kojom je bio u vezi je i Jelena Rozga. O njihovu odnosu progovorio je u jednoj HRT-ovoj emisiji.

Stjepan se prvo prisjetio kako je upoznao Jelenu.

"Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo", otkrio je.

Dodao je da su živcirali tračevi koju su kružili, naime, pričalo se da su oboje gej.

"To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine", rekao je.

Podsjetimo, Hauser i Rozga bili su u vezi više od 2 i pol godine. Razloge o tome zašto su prekinuli tada su željeli sačuvati samo za sebe, a nagađalo se kako je prekidu kumovala razdvojenost zbog brojnih obaveza.

Prvi put u javnosti Jelena i Stjepan viđeni su na koncertu 2Cellosa u Ljubljani u srpnju 2015. godine, a svoju romansu ubrzo su javno i priznali. Nakon samo pola godine veze Stjepan je Jelenu i zaprosio, a naša pjevačica tada je u intervjuima često isticala da bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi.

