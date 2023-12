Je li Jelena Rozga ovom fotkom potvrdila glasine koje kruže ovih dana? Pozirala je na Adventu u Zagrebu ispred kućice Ivana Huljića

Jelena Rozga pozirala je ispred kućice Ivana Huljića na Adventu u Zagrebu, a šuška se da bi ona mogla biti gošća na jednom od koncerata Aleksandre Prijović u Areni.

Ivan Huljić otvorio je kućicu imena Krivi ljudi na Adventu u Zagrebu, a odmah ga je došla podržati dugogodišnja prijateljica Jelena Rozga.

Rozga je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira ispred Ivanove kućice te je pozvala ljude da dođu.

"Stigli su najljepši i najveseliji dani u godini. Kod Krivih ljudi ste uvijek na pravom mjestu", napisala je, a pratitelji su je obasuli komplimentima na račun izgleda.

Prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi.

Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili na samo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme IN Magazin.

Rozga je bliska s obitelji Huljić još otkako je 1996. postala pjevačica grupe "Magazin", u kojoj je pjevala do 2006. godine, pa Ivana i njegovu sestru Hanu zna odmalena.

Mladi Huljić svoj ljubavni život oduvijek skriva kao zmija noge, a i Jelena sve drži u tajnosti otkako je prekinula sa Stjepanom Hauserom 2017. godine.

Inače, šuška se da bi Rozga mogla biti gošća na jednom od koncerata Aleksandre Prijović u Areni Zagreb, a Jelenina nova fotografija iz Zagreba ide u prilog tim glasinama.

"Njenu podršku imam, a hoće li biti gost na koncertima u Zagrebu, ne bi otkrivala to", tajnovito je poručila Prijović na konferenciji za medije nakon prvog koncerta.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus pokazala sina, koji je slika i prilika svojeg oca, a i on im se pridružio na jednoj fotki!

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Gošća iznenađenja na koncertu Aleksandre Prijović izazvala je ludnicu u Areni, a i ona je zaplakala na pozornici!