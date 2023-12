Gošća iznenađenja na koncertu Aleksandre Prijović izazvala je ludnicu u Areni, a i ona je zaplakala na pozornici!

Aleksandri Prijović na drugom koncertu u Areni Zagreb pridružili su se Bojan Vasković i Milica Todorović.

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović održala je i drugi od pet rasprodanih koncerata u Areni Zagreb.

Atmosfera je i ovaj put bila na vrhuncu, a posebna ludnica u Areni nastala je kad je na pozornicu izašla Aleknsadrina gošća iznenađenja.

Nakon što je Aleksandra nazdravila s publikom i napravila selfie, pridružila joj se i kolegica Milica Todorović. Skupa su otpjevale hit "Tri čaše", koji je dočekan s oduševljenjem.

Aleksandra se zatim obratila publici i kolegici.

"Milica je prije svega moja prijateljica i toliko dobar čovjek da sam ja jako sretna što je poznajem i što je imam za prijatelja. Ti znaš da te volim, hvala što si došla večeras. Ti si moja duša pretalentirana i hoću ja tebi biti gošća ovdje" rekla je Aleksandra, što je dirnulo i rasplakalo Milicu Todorović.

"Hvala ti. Molim vas, jedan aplauz za Priju", sa suzama u očima poručila je Milica.

Prvi gost na drugom koncertu godina bio je Bojan Vasković iz benda Lexington s kojim je Aleksandra otpjevala duet "Dođi sebi", a on je zatim izveo i pjesme "Donesi" i "Dobro da nije neko veće zlo".

Šuška se da bi joj se na jednom od koncerata mogla pridružiti i Jelena Rozga, a Aleksandra je to komentirala na konferenciji za medije nakon prve Arene.

"Njenu podršku imam, a hoće li biti gost na koncertima u Zagrebu, ne bi otkrivala to", tajnovito je poručila.

Vrhunska produkcija koja prati turneju "Od istoka do zapada" obilježila je i ovaj koncert, a svima koji su imali priliku biti dio rekordno rasprodanog koncerta zasigurno omogućila uspomene koje će dugo pamtiti.

Aleksandra će svaku večer do srijede, izuzev utorka, zabavljati obožavatelje u Areni Zagreb, a svih pet koncerata je rasprodano.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus pokazala sina, koji je slika i prilika svojeg oca, a i on im se pridružio na jednoj fotki!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević oglasila se prvi put nakon poroda, objavila je predivan video: "Moja najdraža bića na jednom mjestu"