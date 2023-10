Stjepana Hausera zateklo pitanje o bivšoj djevojci Jeleni Rozgi, pogledajte kako se smeo: "Samo malo da se sjetim…"

Stjepan Hauser prisjetio se veze s Jelenom Rozgom pa se smeo odgovarajući na jedno pitanje o njoj.

Naš poznati violončelist Stjepan Hauser u razgovoru za Prvu TV prisjetio se svoje veze s pjevačicom Jelenom Rozgom.

"S Jelenom Rozgom sam proveo jedan prekrasan životni period. Ona je prekrasna dama. Obožavam njen lik i djelo. Ja slušam i dan danas njene pjesme", ispričao je pa je na pitanje voditeljice koju njezinu pjesmu voli ipak malo zastao.

"Samo malo da se sjetim teksta", kazao je pa je počeo pjevati pjesmu "S druge strane mjeseca" koju je Rozga otpjevala u grupi Magazin.

@prvatelevizija Stjepan Hauser progovorio o bivšoj ljubavi Jeleni Rozgi, pa ga ponele emocije! 🥰 ♬ original sound - Prva Televizija

Nedavno je o njihovoj vezi pričao i u emisiji Knjazalište.

"Prekrasan period mog života i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo", otkrio je.

Dodao je da su živcirali tračevi koju su kružili, naime, pričalo se da su oboje gej.

"To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine", rekao je.

Hauser i Rozga bili su u vezi od 2015. do 2017. godine, a poslali su i zajedničko priopćenje o prekidu.

"Ovim putem želim obavijestiti medije da smo Stjepan i ja odlučili prekinuti našu vezu i krenuti svatko svojim putem. Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumijevanju što o ovoj temi više ne želimo govoriti. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete", poručili su tada.

Stjepan nakon prekida veze s Jelenom skriva svoj ljubavni život, no često na Instagramu dijeli fotografije na kojima pozira s lijepim ženama.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Razvodi se jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, dugo su skrivali i pravu istinu o svom braku!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Janica Kostelić prvi put snimljena u šetnji s drugim djetetom, koje je na svijet stiglo prije manje od mjesec dana