Rozga sasvim iskreno: ''Prilaze mi i žene, bilo je i bračnih ponuda, ali to su komične situacije''

Jelena Rozga za srpske medije otkrila je pokoji detalj iz svog privatnog života.

Pjevačica Jelena Rozga u razgovoru za srpske medije ispričala je kako joj pažnje u životu ne fali, piše Blic.

"Ima dosta kavalira koji mi prilaze gdje god me sretnu, tako da mislim da nismo izgubili još prave muškarce, kao što se priča", objasnila je Jelena.

No, obznanila je i kako joj se ne javljaju samo muškarci, već i žene.

"Prilaze mi i žene, ali naravno nisam zainteresirana za veze. Bilo je i bračnih ponuda, to su sve smiješne situacije".

Sada joj je privilegija posao i snimanje novih pjesama.

"Ne volim previše pričati o ljubavnom životu, mislim da to moju publiku ne zanima. Ljudi me vole zbog pjesama, zbog energije koju jedni drugima prenosimo na koncertima, ali i onda kad se družimo i mislim da to i treba biti bitno", rekla je pjevačica.

Iako smatra da publiku ne zanima njezin ljubavni život već pjesme koje stvara, u ranijim intervjuima prokomentirala je razne medijske naslove o tome što njoj znači osoba s kojom je u vezi.

"Partner je netko tko treba upotpuniti vaš život, zajedno s vama dijeliti i stvarati sreću, ali svakako smatram da osoba ne mora biti sretna samo onda kada je u osjećajnoj vezi. Što se medija i medijskih naslova tiče, godinama se piše i pisat će se, ali ja više na to i ne obraćam pažnju. Mogu vam reći da sam sretna".

