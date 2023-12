Ivan Huljić otvorio kućicu na Adventu u Zagrebu, u ponudi je i specijalitet koji je nazvao po Graši!

Ivan Huljić otvorio je kućicu na Adventu u Zagrebu.

Ove godine na Adventu u Zagrebu svoju kućicu ima i sin Tončija i Vjekoslave Huljić, 35-godišnji Ivan Huljić.

Kućica imena Krivi ljudi nalazi se na adventskoj lokaciji kod hotela Esplanade, a u ponudi ima i Freetule by Grašo, vjerojatno nazvane po Grašinoj pjesmi "Fritula".

"Kako se stalno družim tu s ekipom, svaki Advent, stalno su me nagovarali, ja sam odbijao. Onda sam jednom rekao svom kumu: 'Bi li ti išao, kada bih možda... Bi li uzeo kućicu popola?' On je odmah rekao može, a ja sam zapravo htio da mi on kaže: 'Ne, ma što će ti to?'" rekao je Huljić za Index o tome kako je došao na ideju da uzme adventsku kućicu.

Osvrnuo se i na cijene.

"Ne znam što da vam kažem, nisam uspoređivao cijene. Malo su mi svratili pažnju da nešto čak moramo podignuti... Ali nismo baš... Neću vam lagat, prihvatljivije je u kafiću", kazao je, pa je nakon kratkog promišljanja dodao: "Zapravo ne, jednako dođe, sad vrtim..."

Posjetiteljima je poručio i da ne moraju posjetiti njegovu kućicu.

"Neka se opuste, zabave i obuku toplo!", iskreno je kazao.

Inače, Petar Grašo je suprug Ivanove sestre Hane, za koju se oženio u veljači prošle godine, a zajedno imaju i kćerkicu Albu.

