Ivanu Huljiću ne treba društvo da bi se dobro proveo, pogledajte gdje je uživao potpuno sam!

Ivan Huljić sam je pratio susret parova Hrvatske i Nizozemske na Davis Cupu u Splitu.

Samozatajni sin Tončija i Vjekoslave Huljić, 35-godišnji Ivan Huljić, krenuo je stopama svojih roditelja i također se bavi glazbom, ali rijetko ga se može vidjeti u javnosti.

No Ivana su za vikend fotografi snimili na Davis Cupu u Splitu, dok je gledao susret parova Hrvatske i Nizozemske, odnosno meč Duje Ajdukovića i Mate Pavića protiv Wesleya Koolhofa i Matwea Middelkoopa.

Ivan je na tribinama sjedio sam i pozorno je pratio što se događa na terenu, a čini se da fotografe nije ni primijetio.

Naočiti Splićanin od javnosti uspješno čuva i svoju privatnost, pa tako nije poznato ni postoji li u njegovu životu netko poseban.

U prošlosti ga se povezivalo s Jelenom Rozgom, no oni nikada nisu potvrdili vezu, a čak su je i demantirali.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili na samo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", izjavila je u to vrijeme Rozga za IN Magazin.

Osim Ivana, Tonči i Vjekoslava imaju i kći Hanu, koja je u braku s Petrom Grašom, a prošle godine rodila im je i unučicu Albu.

