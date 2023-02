Fotografi uhvatili brižnog brata Ivana Huljića u trenucima dok je pomagao sestri Hani na proslavi krštenja nećakinje Albe

Ivan Huljić pomogao je sestri Hani Huljić Grašo s nošenjem stvari na proslavi krštenja nećakinje Albe.

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo u nedjelju su u Splitu organizirali veliku proslavu krštenja kćerkice Albe i svoje godišnjice braka.

Na slavlju su se pojavili brojni poznati Hrvati i njihovi najbliži članovi obitelji, a fotografi su ulovili Ivana Huljića u trenucima dok je pomagao sestri Hani.

Hana je na proslavu došla s kćerkicom u naručju, a Ivan je za njom nosio dječja kolica, čime se pokazao kao brižan brat i ujak.

Prije sestrina slavlja Ivan je pravio društvo mami Vjekoslavi na 80. rođendanu splitskog Gradskog kazališta mladih.

Inače, Ivan je krenuo stopama svojih roditelja i također se bavi glazbom, no u javnosti ga se rijetko viđa i uspješno skriva svoj privatni život.

Jedno se vrijeme nagađalo da je u vezi s pjevačicom Jelenom Rozgom, no ona je to demantirala.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak nismo ni bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", izjavila je u to vrijeme Rozga za IN magazin.

