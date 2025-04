Violeta iz Boljeg života je zahvaljujući seriji sagradila dom iz snova: "To je ozbiljna kuća..."

Lidija Vukićević otkrila je da je od honorara od serije "Bolji život" sagradila kuću na Dunavu.

Lidija Vukićević (62), poznata glumica, već godinama živi u Beogradu, no malo tko zna da posjeduje i drugi dom na sasvim posebnoj lokaciji uz Dunav.

Na pitanje sjeća li se što je prvo kupila od honorara za kultnu seriju "Bolji život", iskreno je odgovorila.

"Stvarno se ne mogu sjetiti. Znam da sam od većine honorara iz 'Boljeg života' napravila kuću na Dunavu, točnije na Golupcu, u Vincima", rekla je.

Pritom je naglasila kako nije riječ o običnoj vikendici.

"Ne vikendicu, već ozbiljnu kuću koju i dan-danas imam. To je zaista jedna lijepa uspomena", jasna je bila Lidija.

U seriji "Bolji život" tumačila je ulogu Violete, žene snažnog karaktera, strastvene i ljubomorne, a Lidija jednom prokomentirala sličnosti između nje i lika kojeg je tumačila.

"Ne znam, to bi netko drugi trebao reći, ali ja uopće nisam ljubomorna. Čak mislim da to ponekad zna iritirati muškarce. Kod nas postoji neko nepisano pravilo, koje smatram pogrešnim - ako nisi ljubomoran, ne voliš me. A ja mislim da ljubomora nema veze s ljubavlju. Ona je povezana s kompleksima, nesigurnošću, egotripom - sa svime, samo ne s ljubavlju.

Kad nekoga volite, i ako mislite da će vas ta osoba prevariti ili ostaviti, pa neka vas ostavi - to onda ionako nije prava ljubav. Što vi uopće radite u toj vezi? Nisam ljubomorna osoba, i upravo zbog toga sam imala problema. Znam da su mi nekad i namjerno stvarali situacije kako bi izazvali ljubomoru u meni. No, ja sam to prepoznala i odlazila iz takvih odnosa", ispričala je tom prilikom za Blic.

