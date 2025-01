Violeta iz Boljeg života objavila dirljivu fotku sa zgodnim sinovima: ''Kad se od ljubavi ne vidiš...''

Lidija Vukićević podijelila emotivnu fotografiju sa zgodnim sinovima Davidom i Andrejom.

Lidija Vukićević, glumica i zvijezda serije "Bolji život", s bivšim suprugom, nogometašem Mitrom Mrkelom, dobila je sinove Davida i Andreja.

Njezini sinovi ne eksponiraju se u javnosti, ali Lidija je nerijetko na Instagram stavljala fotografije sa svojim nasljednicima s kojima ima veoma blizak odnos.

Ovaj put objavila je fotografiju na kojoj se zajedno grle.

''Prva linija... Kad se od ljubavi ne vidiš! Moji Andrej i David'', napisala je.

Inače, Andrej je krenuo očevim stopama i uspješan je nogometaš, a bio je i član mlade reprezentacije Srbije. David je odabrao drukčiji put te se može pohvaliti titulom pilota.

Lidija se ranije ove godine pohvalila uspjehom sina Andreja, a više o tome pisali smo OVDJE.

Lidija je za "Blic" jednom otkrila ispituje li svoje sinove o braku.

"Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovjek poželi... Imaju djevojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati to jer na brak i ljubav gledam drukčije, to je iz emocije, nije nešto u stilu - došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa", izjavila je svojevremeno za "Blic".

Glumica je nedavno srpskim medijima otkrila i kako ne ide u teretanu, za njezinu manekensku figuru zaslužno je vježbanje kod kuće.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Maja Šuput podijelila najljepše prizore Bloomove romanse s Fidžija: ''I tako svaki dan!"

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Mamila je uzdahe u Spasilačkoj službi, a nitko ne vjeruje kako izgleda u 57. godini!

Pogledaji ovo Celebrity Vergara je u vezi s 12 godina mlađim svjetskim prvakom u Formuli 1? Viđeni su na ručku

Pogledaji ovo Celebrity Lana Klingor Mihić proživljava najteže dane u životu i to ne skriva: ''Obitelj je sve što imamo!''

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica pozirao u društvu misteriozne djevojke, skupa se zabavljaju na egzotičnoj lokaciji

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena uživa kao kraljica na dalekom putovanju s obitelji, njezin sin podijelio je fotografije!