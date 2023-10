Violeta iz ''Boljeg života'' pohvalila se nevjerojatnom figurom u 62. godini, a jedan pratitelj čak joj je posvetio i pjesmicu!

Lidija Vukićević objavila je na storiju na Instagramu nekoliko fotografija na kojima pozira u bordo svečanoj haljini s prorezom.

Glumica Lidija Vukićević u 62. godini pokazala je svoju zgodnu figuru u dugoj haljini s prorezom koja je također istaknula i njezine noge.

Haljina bez naramenica sa srebrnim detaljima odlično joj je pristajala, a Lidija je ponovno dokazala da joj godine ne mogu ništa.

Pohvalila se i kako je dobila Oscara za popularnost u 2023. godini. U rukama je držala zlatni kipić te se smješkala, a u komentarima su se samo nizale čestitke i pohvale.

Jedan pratitelj odlučio joj je napisati i pjesmicu: "Vi ste meni san u javi! Vi ste meni bogom dani! Moje sunce jedino što sija, vi ste moja iluzija! Sve što mome srcu godi to se zove Lidija", a ona mu je ubrzo i odgovorila: "Hvala Vam" te dodala emotikon srca.

Nedavno je za srpske medije otkrila i kako ne ide u teretanu, već je za njezinu manekensku figuru zaslužno vježbanje kod kuće.

"Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana."

Ova glumica svoj je trag ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su ''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala je ''Afterparti'' iz 2017.

