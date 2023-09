Violeta iz ''Boljeg života'' konačno otkrila tajnu mladenačkog izgleda u 62. godini: "Ne držim dijetu, već...''

Lidiju Vukićević mnogi su zavoljeli dok je glumila Violetu u seriji "Bolji život", koja joj je osim života, obilježila i karijeru.

Glumica Lidija Vukićević uskoro će napuniti 62 godine, a sada je otkrila tajnu svoga mladenačkog izgleda.

Nikada nije bila na dijeti, ali zato ima nekoliko trikova koje koristi i oni joj daju uspješne rezultate. Za njezinu fantastičnu liniju zadužena je njezina aktivnost - kako kaže uvijek je u nekoj žurbi, s jedne predstave trči na drugu i tako cijeli život.

Ono što smatra najvažnijim čimbenikom za mladolik izgled jest čitanje knjiga, ali onih s psihološkom tematikom.

Svoju kožu održava kremama za tijelo i lice bez kojih nikad ne ide na spavanje, a ispričala je i kako u posljednje vrijeme koristi i sve manje šminke. Stavlja samo puder, ruž i rumenilo.

Otkrila je i kako ne ide u teretanu, već je za njezinu manekensku figuru zaslužno vježbanje kod kuće.

"Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana."

Za glatku kožu Lidija je zahvalna posebnom režimu prehrane.

''Uvijek osluškujem svoje tijelo, pa sam u posljednje vrijeme promijenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost. Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu obući sve što poželim i to mi stvara zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala ''Bolji život'', rekla je glumica.

Ova glumica svoj je trag ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su ''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala je ''Afterparti'' iz 2017.

