Violeta iz ''Boljeg života'' otkrila režim zbog kojeg u 61. godini ima tijelo kao djevojka: ''Nisam narcisoidna, samo sam tako naučila!''

Atraktivna glumica Lidija Vukičević uskoro će napuniti 61 godinu, a i dalje se može pohvaliti i skoro istom kilažom koju je imala i dok je snimala ''Bolji život'' po kojem ju mnogi pamte.

Srpska glumica Lidija Vukičević uskoro će napuniti 61 godinu, a da već toliko godina iskustva ima iza sebe, njezine fotografije nikada ne bi otkrile.

Naime, Lidija je već prije otkrila da voli držati do sebe, a sada se za srpski Hello raspričala o režimu koji je zaslužan za to što ima 62 kilograma i što joj koža izgleda mladoliko.

''Ne može se žena početi njegovati s četrdeset godina, a onda očekivati da u šezdesetoj izgleda dobro. Ali, ako od osmog razreda počne voditi računa o sebi, prikladno tom uzrastu, rezultati će biti vidljivi kada za to dođe vrijeme. Kult njegovanja stekla sam u kući, pored majke, i to mi je s vremenom postalo rutina. Svaku večer, prije odlaska na spavanje, zadržim se u kupaonici bar pola sata. Nisam narcisoidna, samo sam tako naučila. To je i način poštovanja vlastite osobnosti'', ispričala je Lidija za "Hello".

Protiv estetskih kirurga nema ništa, ali nije jedna od onih koja ih posjećuje.

''Nemam ništa protiv. Štoviše, pozdravljam domete medicine, ali nagomilani botoksi se prije ili kasnije vide. Čak i da pribjegnete svim mogućim operacijama, opet ne možete prepraviti cijelo tijelo. Koža je ta koja odaje godine, a ako je ne njegujete, dodat će vam koju više. Znate li kako ja dovodim liniju u red? Kupim traperice broj manje i kažem sebi: ''Ući ćeš u njih''. To mi je motiv da smršavim. Nitko sretniji od mene kada ih na kraju obučem'', kaže veselo.

Njenoj figuri bez celulita zavide i upola mlađe žene, a za glatku kožu Lidija je zahvalna posebnom režimu prehrane.

''Uvijek osluškujem svoje tijelo, pa sam u posljednje vrijeme promijenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso, niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost. Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu obući sve što poželim i to mi stvara zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala ''Bolji život'', otkrila je ponosno.

Ova glumica svoj je trag ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su ''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala je ''Afterparti'' iz 2017.

