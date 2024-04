Stariji sin Violete iz Boljeg života pravi je frajer, a na današnji dan ona je posebno emotivna: "Andrej moj..."

Lidija Vukićević ponosna je mama sina Andreja, koji danas slavi rođendan, a ona je tim povodom objavila emotivan tekst na svom Instagramu.

Glumica i zvijezda serije "Bolji život" Lidija Vukićević s bivšim suprugom, nogometašem Mitrom Mrkelom dobila je sinove Davida i Andreja.

Danas je poseban dan za njezinu obitelj jer stariji sin Andrej slavi rođendan, a Lidija je tim povodom na svom Instagramu objavila emotivni tekst.

Pogledaji ovo Celebrity Violeta iz ''Boljeg života'' pohvalila se nevjerojatnom figurom u 62. godini, a jedan pratitelj čak joj je posvetio i pjesmicu!

"Majke se rađaju u istom trenutku kad i djeca. Sretan rođendan, Andrej moj", napisala je Lidija, a čestitke su se samo nizale.

Jedan detalj posebno je iznenadio pratitelje, a to je izgled njezina najstarijeg sina.

Kako vam izgleda stariji sin Lidije Vukićević? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

S obzirom na to da je Lidija objavila njegovu fotografiju u odijelu, na kojoj je savršeno sređen, nije ni čudno što mnoge dame nisu ostale ravnodušne na Andrejev izgled.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Violeta iz ''Boljeg života'' pokazala svoje zgodne i uspješne sinove: Jedan je nogometaš, a drugi pilot!

Lidija je jednom za Blic otkrila ispituje li svoje sinove o braku.

"Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovjek poželi... Imaju djevojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati to jer na brak i ljubav gledam drukčije, to je iz emocije, nije nešto u stilu - došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa" rekla je za Blic svojevremeno.

Inače, glumica je također nedavno za srpske medije otkrila i kako ne ide u teretanu, već je za njezinu manekensku figuru zaslužno vježbanje kod kuće.

Pogledaji ovo Celebrity Violeta iz ''Boljeg života'' otkrila režim zbog kojeg u 61. godini ima tijelo kao djevojka: ''Nisam narcisoidna, samo sam tako naučila!''

"Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana."

Ova glumica svoj je trag ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su ''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala jest ''Afterparti'' iz 2017. godine.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Naš miljenik žena sam je sebe poljubio u čelo, no nije stao samo na tome, a ovakve prizore teško je zamisliti i u najluđim snovima!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Legendarni splitski glazbenik pohvalio se lijepim vijestima u svojoj obitelji: "Rodija se sin, šesan lip i fin!"