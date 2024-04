Naš miljenik žena sam je sebe poljubio u čelo, no nije stao samo na tome, a ovakve prizore teško je zamisliti i u najluđim snovima!

Marija Kolb u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u pjevača grupe Vigor i člana žirija Marija Rotha.

Glumica Marija Kolb u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" imala je posebno zanimljiv zadatak.

Naime, gljiva joj je dodijelila pjevača grupe Vigor Marija Rotha, kojega ujedno u showu gledamo i kao člana žirija.

Marija je prije nastupa priznala da ne sluša pjesme grupe Vigor, ali se za transformaciju temeljito pripremila.

"Proučavala sam ga. Mario mi je vrlo interesantan i opušten tip. Ima puno šarma, zaludi publiku, konstantno", rekla je Marija, koja je za ovu transformaciju morala nositi i kostim isklesanog torza, kakvim se Mario može pohvaliti.

"Najbolja reakcija bila bi da me poljubi u usta, da to vide sve druge žene, a i da mi vidimo kako bi to izgledalo kad Mario poljubi Marija", poželjela je prije nastupa.

Mariji se na pozornici pridružio ostatak grupe Vigor, a izvela je pjesmu "Još fališ".

Mario se cijelo vrijeme smijao, ali je i pjevao uz nju, a u jednom trenutku i za mikrofonom, kada mu je Marija prišla. Onda je uslijedio i hit-trenutak večeri, kad je Marija kao Mario poljubila pravog Marija u čelo, a prizor koji se zbilja ne viđa svaki dan nasmijao je sve u studiju.

Zadovoljni Mario Mariji je na kraju njezina nastupa poslao pusu pa je ustao i zapljeskao joj.

"Bravo, Mare!" poručio joj je pa joj i poljubio ruku.

"Sam sebi ruku ljubiš!" dobacio je Enis Bešlagić. "Ovo još nismo vidjeli u emisiji, kakvo samoljublje!" nadovezao se Goran Navojec.

Mario se zatim obratio svojem bendu. "Što vi tu radite? Tko je vas pozvao tu?" upitao ih je iznenađeno.

"Mario, sad smo zaključili da uspjeh grupe Vigor ovisi isključivo o njima", našalio se Igor Mešin.

"Slažem se" rekao mu je Mario. "Meni je toliko drago što su moji prijatelji večeras tu s nama, hvala vam puno", dodao je.

Enis je onda predložio da se pravi i lažni Mario zamjene, odnosno da Marija sjedne u žiri, a Mario izađe na pozornicu, što su i napravili.

"Draga moja Marija, ti si mene danas jako iznenadila. Kao prvo, fasciniran sam kakvu su ti masku napravili. Šminka je fenomenalna, kostimi fascinantni", komentirala je Marija kao Mario.

"Ja sam se spremala tjedan dana za ovu točku i moram reći da imam užasno veliku tremu pjevati pred Marijem i hvala ti na svakoj lijepoj riječi", poručio je zatim Mario kao Marija.

"Kako smo krenuli, ja mislim da je ciljana skupina ove emisije psihijatrija", našalio se Igor Mešin.

"Ovdje dolazimo do vremenskog paradoksa, to se vidi pogotovo u filmu 'Povratak u budućnost', gdje profesor upozorava sve koji odlaze u prošlost ili budućnost da je samo važno da ne sretnu sami sebe, a ovdje se to dogodilo. Što će biti s nama sutra, zna li to tko?" šaljivo je upozorio Goran Navojec.

"Čestitam, ovo je zaista bilo zabavno i točno. Ja sam na trenutke gledao Marijeve reakcije i on je to stoički podnio, osim kad je ljubio sam sebi ruku. Samoljubiv čovjek i svi su pjevači takvi", dodao je Navojec.

"Skinut Marija nije lako, pokušavao je svatko, ti si uspjela i na tome ti hvala", komentirao je u stihovima Enis Bešlagić.

"Ja Marija jako volim, on to zna i mi smo prijatelji dugo vremena, moje je srce prema njemu ogromno. Mene kupila na početku, ovo mi je najdraža pjesma i zbog nje sam ja počela pratiti grupu Vigor i samog Marija. Što se tiče izgleda, možda ti treba još kilica više", rekla je Minea, a Marija je zatim podigla majicu i pokazala isklesane trbušnjake.

"To sam htjela, vidi! Super si, gotovo", dobacila joj je zatim Minea.

"Ja znam da si ti večeras imala veliku tremu i potpuno te razumijem. Možda će ovo zvučati pristrano, ali meni si bila fantastična i mogu ti samo reći - brate moj, svaka ti čast", zaključio je Mario.

