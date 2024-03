Naša mlada glumačka zvijezda otvorila dušu o tragičnom gubitku: ''Znam da me čuva kao anđeo i prati svaki moj korak''

Glumica Marija Kolb zaljubljena je u svoj posao, a koji će joj vrlo vjerojatno pomoći u transformacijama showa "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem ju gledamo kao jednu od kandidatkinja.

Prva transformacija u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' koju je Marija Kolb dobila je ona u kolumbijsku pjevačicu Shakiru.

"Ja se bavim kazališnom umjetnošću i to u je principu neka moja glavna strast, ljubav koju imam i za što živim. Ništa mi nije važno kao što je moj posao, koji to nije. Čak ni ljubav", priznala je Marija.

"Svoje djetinjstvo bih opisala kao preopterećno obvezama, tata i deda su bili jako disciplinirani i gurali me u fizičke aktivnosti, tako da sam ja šest godina morala preplivat Savu. I moje djetinjstvo kao slobodno nije postojalo, ali sam ja to sve kasnije nadoknadila. Budući da sam izgubila majku sa 18 godina nekako su žene koje su me okruživale dale mi tu polumajčinsku, polufrendli podršku. Gubitak majke gledam tako da je nekako osjećam oko sebe. Na svoj rođendan imam ritual da joj pročitam neku pjesmu, poeziju, nešto lijepo napišem. Održavam redoviti odnos s majkom, koja me čuva kao anđeo, koja prati svaki moj korak i znam da je ponosna na mene", izjavila je Marija.

Marija je sebe opisala kao veselu i zaigranu osobu, ali koja zna ponekad planuti, a ono što je sigurno je da je zapalila atmosferu u studiju.

"Ti si takva energija, senzualna, wow! Na momente sam mislila da si Shakira i sretna sam što si u ovakvoj energiji završila ovu emisiju", poručila joj je Minea.

"Što se tiče glasa i imitacije, fenomenalno! Divno, jako talentirana kolegica koja će, vjerujem, biti još bolja i bolja. Ovo je bio izazovan zadatak, za prvu emisiju fenomenalno", zaključio je Enis.

"Prije svega imaš najljepše ime na svijetu. Vrhunska forma, pozadinski volumen izraženi, ti si bila praznik za moje oči. Ja dok sam te slušao, moj bubrežni kamenac je igrao fliper po jednjaku, cijelo vrijeme. Siguran sam da te gleda večeras jedna vrlo važma osoba, i sja kao najveća zvijezda za tebe i da je na tebe jako ponosna, ti znaš o kome se radi", rekao joj je Mario Roth.

"Presretan sam što smo večeras imali 90% izvedbi bolje nego što su trebale biti, ponosan sam na vašu izvedbu kolegice i dobro je da te još neko vrijeme drže iza žice", našalio se Goran Navojec.

