Antonia Dora Pleško na rubu suza uoči spektakularnog nastupa u hit-showu: ''Nije me bilo jer sam imala tragediju u obitelji...''

Pjevačica Antonia Dora Pleško probila je led osme sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" i to transformacijom u našeg legendarnog pjevača Matu Mišu Kovača i oduševila već prvim nastupom.

Antonia Dora naša je poznata glazbenica koju je šira javnost imala prilike upoznati u showu "Supertalent" 2009. godine još kao djevojčicu, a glazba je i danas ono što je čini sretnom.

"Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku", ispričala je Antonia na rubu suza.

Nastupi su je oduvijek ispunjavali, a jedan od prvih bio je onaj u Supertalentu.

"Tu sam stvarno imala priliku biti potpuno svoja, vrckasta, luda", prisjetila se i dodala kako je ponosna na svaki svoj mali korak.

A u showu "Tvoje lice zvuči" Antonia se transformirala u legendarnog Matu Mišu Kovača zbog čega je bila malo skeptična, jer on je ikona, ali nakon proba je postala opuštenija. Pjevala je pjesmu "Drugi joj raspliće kosu", a žiri je za nju imao posebne riječi.

"Nema mi veće časti nego dati prvi komentar, Antonia, što je ovo bilo?? Mislim da nismo mogli započeti emisiju na ljepši način", rekla joj je Minea.

"Ono što je kod tebe fascinantno je da ja kod tebe nisam niti na sekundu čuo, niti vidio Antoniju. Imitacija je težak glumački zadatak, to je repliciranje tuđih osobnosti i ti si to odradila sjajno. Ja sam jako dobar s Mišinom kćerkom Ivanom i siguran sam da će Ivana ovo gledati pa i Mišo, tako da Antonija, svaka čast i bravo", pohvalio ju je Mario Roth.

"Ne samo da je ovo Mišo iz ere koju ja najviše volim, nego si zaista to donijela u punom sjaju, pazeći na svaki detalj", zaključio je Goran Navojec.

"Prije 15 godina smo bili zajedno dok si nastupila u Supertalentu, tada si imala 11 godina. I od tada do danas stoji jedno čudo od djeteta koje se realiziralo. Što se tiče transformacije, ti si ispunila sve", prisjetio se Enis Bešlagić.

Minea ju je potom pozvala kako bi skinula naočale, a Enis se našalio kako ga zapravo podsjeća i na Luku Nižetića i sve dobro nasmijao u studiju.

