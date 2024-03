Ma tko se to sakrio iza maske naših voditelja Valentine Baus i Dine Goleša? ''To kako su se oni transformirali, ma nevjerojatno!''

Počinje nova sezona popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato, a natjecatelji su ga originalno najavili u Dnevniku Nove TV.

Ma tko bi bolje najavio što nas očekuje u novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' od samih kandidata?

A upravo to su u Dnevniku Nove TV učinili glazbenik Alen Bičević koji se sakrio iza maske voditeljice Valentine Baus, a voditelja Dinu Goleša u ovom javljanju odlično je skinuo pjevač i radijski voditelj Tomislav Marić Toma.

''Nećete vjerovati no ja Tomu zaista poznajem, a nisam ga prepoznao. I ovim putem mu se ispričavam, jer smo imali i jedan kratak susret uživo i priznajem da mu se nisam propisno niti javio jer nisam znao da je to Toma. To kako su ga transformirali u mene i koliko se potrudio skinuti i moje pokrete i izraze lica, pa čak i glas, zaista je nevjerojatno…'', Dinu je ova transformacija oduševila, kao i Valentinu.

''Bilo je ovo pravo iznenađenje za nas večeras u Dnevniku! Svaka čast sektoru maske showa 'Tvoje lice zvuči poznato', bilo je zaista neobično vidjeti tu sličnost. Čeka nas sigurno sjajna sezona, odlično smo se podružili i zabavili s našim kandidatima i kolegama iz zabavnog programa'', rekla je Valentina.

Alen i Tomislav će s ostalih 6 kandidata stati na pozornicu showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' i zabavljati nas sljedećih tjedana.

U showu ćemo još gledati Antoniju Šolu, Miju Negovetić, Mariju Kolb, Antoniju Doru Pleško, Lucijana Plazibata i Farisa Pinju.

