Frontmen našeg benda kojeg ćete uskoro gledati u sasvim novoj ulozi sanja o suradnji s najvećom zvijezdom regije: ''Eto, izgovorio sam to!''

Jedan od kandidata nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' je Alen Bičević, pjevač Grupe Joy kojem je ovo prvo ovakvo iskustvo, a evo i što misli o novom pothvatu u koji se upustio.

Nova sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' uskoro kreće s emitiranjem, a jedan od natjecatelja je i svestrani Alen Bičević, svima poznatiji kao pjevač Grupe Joy.

Za naš portal podijelio je ponešto o svom životu, ali i očekivanja od natjecanja.

''Ovakvu vrstu showa želiš dok te ne nazovu. Onda kad te nazovu imaš razne dvojbe – treba li ti to uopće, puno je posla s tim, tko zna hoćeš li se snaći, kakva će biti ekipa…Onda pristaneš jer zašto ne? I shvatiš da si upravo tu gdje trebaš biti. Da si na pravom mjestu s odličnom ekipom i da zabava može početi'', govori uzbuđeno.

Osim glasa, nove uloge u showu zahtijevat će i puno kondicije što njemu nikako ne nedostaje jer se aktivno bavi fitnessom, misli li da zbog toga ima malu prednost nad ostalim kandidatima?

''Možda ću se samo malo manje zapuhati dok pjevam i plešem istovremeno. Mislim da samo 10% više prednosti imam zbog fizičke spreme'', govori.

''Na toliko toga tu moramo misliti: pazi da pogledaš u kameru na kojoj svijetli crveno, pazi da kreneš s istom nogom s kojom kreću plesači, ne spuštaj bradu dolje, ne diži ju gore, nemoj žmiriti, sad malo hodaš tu, pa pogledaš tu, uz sve to nemoj slomit nogu dok hodaš u ritmu u štiklama br. 45+ i svakako nemoj zaboraviti tekst… Na sve to dodaj protetiku preko cijelog lica, prekrivena usta, perika, šminka, zalijepljeni nokti, umjetne trepavice… Nije nam lako!!! Tako da mislim da mi fitness pomaže jedino to što se malo manje zapušem pa brže dođem do zraka nakon nastupa, a sve ostalo – nema veze s fizičkom spremom, ali definitivno ima sa snalaženjem'', rekao je te otkrio djelić atmosfere sa seta.

Alen je već godinama na domaćoj glazbenoj sceni, natjecao se u jednom pjevačkom showu, dio je grupe Joy, a pjevanjem se bavi od sedme godine. Ima li još neku neostvarenu želju u pjevačkom smislu?

''Teško je pričati o neostvarenim željama: Bio sam u The Voiceu, stalno radimo, stalno pjevamo, sviramo, nastupao sam u Areni Zagreb s Tonyjem, izdao album s Grupom Joy…Tko bi mogao poželjeti još? Ali kad bih morao, velika želja bi mi bila pjevati s Aleksandrom Prijović. Eto. Izgovorio sam!'' priznao je.

''Izuzetna mlada glazbenica. Vjerujem da od nje možemo očekivati još puno arena i velikih hitova'', dodaje na zvijezdu koja je proteklih nekoliko mjeseci poharala estradu u regiji.

Malo tko zna da mu je osim pjevanja velika ljubav i slikarstvo.

''Sa slikarstvom sam počeo prije par godina doslovno iz dosade. Zatvoreni u stanu za vrijeme korone svakome svašta padne na pamet pa mi je tako iskočio neki video slikanja za početnike. Odvažio sam se, nije uvijek bilo dobro pa je platno znalo iskočiti kroz prozor u vrt zajedno s kistovima. Međutim, probaš, pogriješiš, ispraviš i nakon nekog vremena i par slomova živaca nastane nešto lijepo. Nažalost, nemam puno vremena posvetiti se slikanju onoliko koliko bih to volio pa sad slikam samo kad me netko nagovori'', govori.

''Do sad sam napravio desetak slika, većinu njih sam podijelio, a najdraža mi je definitivno slika koju sam nazvao Layla (u prijevodu tamna ljepotica) – portret Afrikanke s bordo-zlatnom maramom na glavi. Za nju su se mnogi raspitivali ali, obzirom da mi je to prvi portret koji sam napravio, preponosan sam da bi krasila zid nekom drugom'', rekao je kroz smijeh.

A tko je zapravo Alen i u čemu uživa osim pjevanja i slikanja?

''Alen je sin, brat, prijatelj, ali prije svega jedan obični dečko s mora. Uživam u raznim stvarima: odrastao sam na Lošinju i neopisivo mi fali more. Zaljubljen sam u ljeto i sunce. Volim hodati, planinariti i provoditi vrijeme u prirodi… Još jedna stvar koja je usko vezana za fitness – veliki sam gurman. Ljudi moji… Ja doslovno treniram da mogu jesti koliko hoću'', smije se.

Što su na ovaj novi izazov rekle njegovi kolege iz benda?

''Kolege iz benda su jedva čekali da me pozovu. Vjeruju u mene i, citiram: ''Ne očekujemo ništa manje od pobjede''. Sve smo uspjeli uskladiti, dogovoriti i bit će trčanja sa snimanja na gaže, ali kad imaš ekipu koja zna koji je to posao i koji ti drže leđa u svakom trenutku, užitak je raditi i truditi se.''

A tko mu je najveća podrška?

''Najveće podrške su mi definitivno i obitelj i bend i prijatelji. Puni razumijevanja za sva moja ludila kojih ne manjka kad je posao u pitanju. Prijatelje ne vidim tjednima bez da se naljute – Možeš li poželjeti išta više? Nije im lako, definitivno'', rekao je za kraj.

