Sjećate li se našeg miljenika žena iz prvog hrvatskog talent showa? Tada je još imao kosu: "Bio sam vrlo mlad, imao sam svega 22 godine!"

Marija Rotha uskoro ćemo gledati kao člana žirija "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem se dvaput i natjecao, a nama je otkrio što gledatelji mogu očekivati od njega te se prisjetio i svojih glazbenih početaka.

Frontmen grupe Vigor Mario Roth uskoro će se okušati u jednoj potpuno novoj ulozi.

Marija ćemo gledati kao člana žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", koji se vraća na Novu TV.

"Ovo mi je prvi put da sam član žirija, još se nisam susretao s ovakvim nekim zadatkom, no ja sam osoba koja voli izazove u životu i mene svaka nova stvar u životu jako veseli. Objeručke sam prihvatio ovaj poziv iz razloga što sam i sam bio kandidat dva puta u 'Tvoje lice zvuči poznato' i to je jedan show u kojem sam ja naučio da se čovjek ne treba zatvarati u taj svoj neki sigurni krug, nego treba izaći iz te svoje zone komfora. Tako da se jako veselim ovom novom zadatku i svemu što dolazi", rekao nam je Mario.

Evo i što očekuje od kandidata.

"Od kandidata očekujem da budu opušteni i da zaborave na tremu. Ovo nije Eurosong, ovo nije pjevačko natjecanje, ovo je na kraju krajeva jedan zabavni show za cijelu obitelj tako da od njih očekujem puno dobre energije, puno dobrih transformacija i prije svega puno dobrog zezanja i puno dobre zabave", kaže.

A što gledatelji mogu očekivati od njega?

"Što se tiče mene kao člana žirija, ja sam po prirodi jedan opušten, normalan lik, niti sam strog, niti sam zahtjevan. Zapravo gledatelji od mene mogu očekivati da jednostavno budem ja. Onaj Mario Roth koji jesam i privatno, kakvog me privatno ljudi znaju. Trudit ću se biti objektivan, neću biti strog, ja znam koliko traju te pripreme i koliko je to jedan mukotrpan proces, tako da ću biti razuman i to je najbitnije", ističe.

Mariju će kolege u žiriju biti Renata Končić Minea, Goran Navojec i Enis Bešlagić, a sve ih već poznaje otprije, pa vjeruje da će zajedno dobro funkcionirati.

"To su moji dragi kolege. Ja sam na estradi već 10 godina, svi se međusobno susrećemo. Moja poslovna suradnja s Mineom prerasla je i u jedno pravo prijateljstvo, tako da mi je drago što su oko mene ljudi koje ja znam i privatno, pa će sve to skupa biti lakše i njima i meni, a naravno i cijeloj produkciji. Mislim da su energija i vibra između nas jako dobre i ja sam siguran da će to i gledatelji itekako osjetiti", smatra.

U ovom showu Mario se već okušao i kao natjecatelj, i to u dvije sezone, a evo kako pamti to iskustvo i bili ga volio ponoviti i treći put.

"Prvo sam bio kandidat 2017. godine, a nakon toga sam nastupao i u 'All Stars' sezoni. Pregršt transformacija, pregršt izlazaka iz svoje kože, iz svoje zone komfora, ulaska u neke tuđe karaktere i, kako bi u narodu rekli, tuđe cipele. Ja moram biti iskren, u životu sam zaista radio puno toga, ali ovo je jedan od najzahtjevnijih i najtežih projekata na kojima sam radio. To nije ništa negativno, dapače, tu sam zapravo naučio i neke stvari o sebi, što je zapravo i najbitnije u cijeloj toj priči. Jako smo puno radio, a ono što je zapravo vrlo zanimljivo kada je TLZP u pitanju je da tih tri mjeseca, koliko traje snimanje, zapravo nemaš privatni život i cijelo svoje slobodno vrijeme moraš apsolutno podrediti snimanjima, kostimskim probama, tonskom probama, probama za kameru, za svjetla, pjevačke probe, plesačke probe, scenske probe, glumačke probe... Ima tu jako puno posla. Ne bih više to ponovio, ne iz razloga što mi se to ne da, nego jednostavno sam prošao to, prešao sam igricu kako se kod nas kaže, pokazao koliko znam i umijem. Naravno, neke transformacije su bile jako dobre, neke su bile manje dobre, ali to je sve potpuno normalno, samo je stvar u tome koliko se ti u svemu tome snađeš", priča.

A na pitanje o njegovoj omiljenoj transformaciji, Mariju je teško izdvojiti samo jednu.

"Najbolje moje transformacije koje pamtim su bile Tina Turner, sjećam se i Maje Šuput, bila mi je odlična i Marina Perazić, uživao sam beskrajno i u transformaciji u Jamesa Browna... Bilo ih je jako puno. Zaista je bilo zabavno, uživao sam i jako sam zahvalan na tom iskustvu", kaže.

Mnogi su zaboravili da se Mario natjecao i u prvom hrvatskom talent showu Story Supernova 2003. godine, a tada je i izgledao dosta drugačije, jer je imao kosu.

"Ja sam nekako vezan jako dugo uz Novu TV, Story Supernova je bio prije 21 godinu i sad kad vratim vrijeme ne mogu zaista vjerovati da je toliko godina prošlo. Ja sam u to vrijeme bio vrlo mlad, imao sam svega 22 godine i drago mi je da sam bio i dio toga, da sam imao iskustvo u pjevačkom showu. No da sad nisam tako uspješan s grupom Vigor, ne bih više prolazio takve showove, jer za prave rezultate samo treba jako puno raditi. Ništa ne dolazi preko noći, za prave stvari u životu se čovjek treba zaista potruditi i treba raditi na sebi. Ja sam sad ostvario jednu zaista lijepu i veliku karijeru, ali uvijek će mi taj show biti u divnom sjećanju jer sam tu stekao i neka nova prijateljstva i upoznao nove divne mlade ljude i to je zapravo najveće bogatstvo iz cijele te priče", prisjetio se Mario, a kako je izgledao tada, pogledajte u našoj galeriji.

Mario je danas s grupom Vigor nastupa punom parom i niže hitove, no slava i popularnost nisu im se dogodile preko noći.

"Ja sam u grupi Vigor zaista jako puno, evo sada već 24 godine i isto tako ne mogu vjerovati da je tako sve to brzo prošlo i da su tolike godine iza nas. Ja sam očekivao, ne popularnost, nego uspjeh, jer sam osoba koja je uvijek vjerovala u sebe, oduvijek sam znao što mi je cilj i da želim do tog cilja doći. Cijeli bend je jako puno radio, gradili smo se svih tih godina, a kada se uhvatiš u koštac i s onim manje lijepim stvarima koje donosi svaki posao, naravno uz sve ono lijepo, onda nekako počinješ shvaćati da je uspjeh nešto što mora doći, ako zaista vjeruješ u sebe i zaista znaš koji ti je put i gdje je tvoj cilj na tvom putu. Sreća prati hrabre, a najveći neprijatelj svakom uspjehu je strah. Kada otkloniš taj strah onda se vrata otvaraju sama od sebe. Svatko od nas naiđe na nekoliko zatvorenih vrata, samo što neki idu dalje i kucaju na ta zatvorena vrata, a neki odustaju. Jako smo puno radili, vjerovali smo u sebe, imali smo sjajne pjesme, jako puno hitova i mislim da je to najvažnija stvar, jer mi radimo za publiku", govori.

Otkako se probio na glazbenu scenu, Mario slovi i kao miljenik žena, a evo kako komentira taj laskavi status.

"Ja sam kao vrlo mlad naučio jednu vrlo bitnu stvar u životu, jer imam majku i sestru, a to je kako se treba prema ženama ponašati i prema njima se ophoditi. I mislim da je stvar toga, jer ja izrazito poštujem žene, žena me donijela na svijet, kao i sve nas, da nema žena, ne bi bilo ni ostataka svijeta, tako da ja imam taj sklop u glavi. Naša publika je 90 posto ženska, i prema njima se ophodim kao prema svojoj majci i sestri", ističe Mario.

Na kraju je najavio i novosti koje će obradovati obožavatelje grupe Vigor.

"Do početka ljeta bi trebao izaći naš dugo, dugo očekivani drugi album na kojem će biti sve ove pjesme koje su izašle nakon našeg prvog albuma, skupili smo ih i snimili jako puno. Uz sve te pjesme koje naše fanovi znaju bit će i nekoliko potpuno novih. Radimo uskoro i novi spot za pjesmu koja će najaviti sve to što mi radimo. Koncertni kalendar se puni, zaista jako puno radimo i užasno smo sretni i blagoslovljeni što spadamo u taj krug izvođača koji imaju koncerte, ali samo iz razloga zašto što naše pjesme ljudi vole i dolaze na koncerte. Da nema naše publike ne bi ni mi tako dobro radili i hvala im na tome", poručio je Mario Roth.

