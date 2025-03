Thompson nije skrivao uzbuđenje zbog onog što mu je stiglo na kućnu adresu, evo o čemu se radi!

Marko Perković Thompson dobio je poznatu plaketu od Youtube-a za prikupljenih 100 tisuća pretplatnika na spomenutoj platformi.

Glazbenik Marko Perković Thompson na svom se Facebook profilu pohvalio sa službenim priznanjem koji je dobio od Youtube-a.

"Hvala vam na više od 100.000 pretplatnika na službenom YouTube kanalu! Stigla nam je i plaketa! Veliko hvala i što ste prepoznali 'Nepročitano pismo'", spot koji je 1. na kartici u trendu", napisao je pjevač.

OVDJE možete pogledati Thompsonov spot za novu pjesmu "Nepročitano pismo".

Marko Perković Thompson ''Nepročitano pismo'' - 1 Foto: Youtube

Podsjećamo, Perković će 5. srpnja održati veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu, a ako je suditi po komentarima i reakcijama, taj događaj tisuće ljudi neće propustiti.

Marko Perković Thompson Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Thompson - 2 Foto: In Magazin

Marko Perković Thompson Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

'Toooo se čekalo! Koji će to spektakl biti! Vidimo se'', ''Ne mogu dočekati'', ''Kad će karte u prodaju, to nam recite'', ''Jedva čekam'', ''Ovo se čekalo'', ''Dolazimo, legendo'', ''Svi smo čekali Zagreb, strepili do zadnjeg trenutka hoće li biti dozvoljen i sada smo konačno dočekali. Hipodrom će gorjeti'', ''Živimo za srpanj'', ''Legendo'', ''Ma ja dolazim iz Njemačke'', ''Hipodrom će biti malen'', ''Termin je izvanredan'', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Kada će ulaznice biti u prodaju, pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson Foto: Duje Klaric / CROPIX

Thompson - 3 Foto: In Magazin

