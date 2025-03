Službeno je potvrđen Thompsonov koncert na Hipodromu, ovo je točan datum!

Grad Zagreb i Thompson potpisali ugovor o Hipodromu, a ovu vijest potvrdio je pjevačev menadžer.

Glazbenik Marko Perković Thompson dvije godine nije nastupao zbog sinove bolesti, a onda je obožavatelje razveselio brojnim koncertima.

Jedan od njih je i onaj na zagrebačkom Hipodromu, koji svi nestrpljivo iščekuju.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić potvrdio je da je ugovor za Hipodrom potpisan.

"Jesmo, potpisali smo. Bit će koncerta ako Bog da", rekao je u razgovoru za Večernji list.

Veliki koncert održat će se 5. srpnja ove godine.

Ako je suditi po komentarima i reakcijama, taj događaj tisuće ljudi neće propustiti.

''Toooo se čekalo! Koji će to spektakl biti! Vidimo se'', ''Ne mogu dočekati'', ''Kad će karte u prodaju, to nam recite'', ''Jedva čekam'', ''Ovo se čekalo'', ''Dolazimo, legendo'', ''Svi smo čekali Zagreb, strepili do zadnjeg trenutka hoće li biti dozvoljen i sada smo konačno dočekali. Hipodrom će gorjeti'', ''Živimo za srpanj'', ''Legendo'', ''Ma ja dolazim iz Njemačke'', ''Hipodrom će biti malen'', ''Termin je izvanredan'', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Thompson je nedavno objavio i spot za novu pjesmu, a više o tome pročitajte OVDJE.

