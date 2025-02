Idete li na koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu?

Marko Perković Thompson na Hipodromu sprema spektakl početkom srpnja, a u anketi nam možete otkriti hoćete li ondje biti i vi.

Marko Perković Thompson na društvenim mrežama otkrio je da će održati koncert na zagrebačkom Hipodromu. Koncert će biti, kako stoji u objavi, prvi vikend u srpnju.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Ako je suditi po komentarima i reakcijama, taj događaj tisuće ljudi neće propustiti, a vas pitamo:

Idete li na Thompsonov koncert? Da, jedva čekam!

Ne, nije moj đir

Još razmišljam Da, jedva čekam!

Ne, nije moj đir

Još razmišljam Ukupno glasova:

Ta vijest razveselila je njegove obožavatelje, koji su objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Toooo se čekalo! Koji će to spektakl biti! Vidimo se'', ''Ne mogu dočekati'', ''Kad će karte u prodaju, to nam recite'', ''Jedva čekam'', ''Ovo se čekalo'', ''Dolazimo, legendo'', ''Svi smo čekali Zagreb, strepili do zadnjeg trenutka hoće li biti dozvoljen i sada smo konačno dočekali. Hipodrom će gorjeti'', ''Živimo za srpanj'', ''Legendo'', ''Ma ja dolazim iz Njemačke'', ''Hipodrom će biti malen'', ''Termin je izvanredan'', dio je komentara ispod Thompsonove objave.

Thompson je na Valentinovo imao novi veliki razlog za slavlje, a više o tome pročitajte OVDJE.

Glazbenik je nominiran za čak tri nagrade Porin, više o tome pročitajte OVDJE.

Proteklih tjedana veliki je hit i njegova pjesma ''Ako ne znaš šta je bilo'', koju je snimio s grupom Hrvatske ruže, a više o njima saznajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Preplanula kći Harisa i Meline Džinović privukla sve poglede u odvažnoj haljini s prorezima: "Koliko je ona savršena!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Seve pokazala boksačke vještine u štiklama, no ipak su njezine poluprozirne tajice bile glavni fokus ringa!

Pogledaji ovo Celebrity Netflixova zvijezda pronađena mrtva u svom domu, imala je samo 24 godine

Pogledaji ovo Celebrity Neda Ukraden zapjevala s unukom na koncertu pa nasmijala publiku u prepunoj dvorani: "Kad ti je baka riba..."

Pogledaji ovo Celebrity Severina na svom koncertu dirnula porukom za srpske studente: "Jer ne daju na svoje..."

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković pokazala kako izgledaju njezin otac i brat, objavila je zajedničku fotografiju!