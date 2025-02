Netflixova zvijezda pronađena mrtva u svom domu, imala je samo 24 godine

Kim Sae-ron, poznata po ulozi u Netflixovoj seriji "Bloodhounds", preminula je u dobi od 24 godine.

Južnokorejska Netflixova zvijezda Kim Sae-ron preminula je u dobi od 24 godine, potvrdila je policija.

Glumici, koja je stekla slavu u popularnoj seriji "Bloodhound"s na Netflixu, stižu brojne posvete i izrazi sućuti njezinoj obitelji.

Kim je pronađena mrtva u svom domu od strane prijatelja koji je u nedjelju obavijestio policiju. Prema policijskim navodima, ne sumnja se na sumnjive okolnosti.

Bila je jedna od najperspektivnijih glumica u Južnoj Koreji, no njezina karijera pretrpjela je udarac nakon incidenta s vožnjom u pijanom stanju 2022. godine.

Kim se prvi put pojavila na ekranu s devet godina te je ostvarila uloge u brojnim filmovima i TV serijama.

Stekla je popularnost kao dječja zvijezda u filmu "A Brand New Life" (2009.) i hitu "The Man From Nowhere" (2010.).

Prvu odraslu ulogu dobila je u TV drami "Secret Healer" (2016.), a glumila je i u trileru "The Villagers" (2018.).

Njezina posljednja uloga bila je u korejskoj dramskoj seriji "Bloodhounds", koja je na Netflixu izašla 2023. godine.

