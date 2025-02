Tko su Hrvatske ruže? Kratko postoje, no već su nastupali pred tisućama ljudi!

Posljednjih dana ne prestaju razgovori o pjesmi "Ako ne znaš šta je bilo", koju su uz Marka Perkovića Thompsona otpjevale i Hrvatske ruže. Iako možda zbog imena ne biste rekli, radi se o čak 7 muškaraca. Tko su oni te kako su se okupili, saznala je naša Dijana Kardum za In magazin.

Tu su trojica, no zapravo ih ima sedmero, jer je jedan dio Hrvatskih ruža u Splitu. Kad čujete ime sigurno ne biste mogli pogoditi da se radi o jednom pravom muškom sastavu.



''To mi je palo napamet, bilo mi je tako divno Hrvatske ruže i bilo je raznih prijedloga, sad smo se odlučili za hrvatske ruže pa se dogodilo to što ste vi upravo rekli, ja sam mislio da je to nekoliko žena, pa mi smo toliko nježni u srcu pa se s punim pravom možemo zvati hrvatske ruže'', govori Neno.

Prvu pjesmu snimili su još 2023. pod nazivom Kardinale, čijim stihovima slave domovinu te kardinala Alojzija Stepinca.



''Meni su zapravo nedostajale one 80-te godine, ono kad je bilo preko 1000 i nešto nastupa s Tutti Fruttijem, stalno na putu. Tutti Frutti je tada ozbiljno punio dvorane i stadione i sve i onda ti to polako uđe u jednu ovisnost, stvori se jedna lagana ovisnost i falio mi je neki bend, da i ja ovako malo pod stare dane se provozam i prošetam po dvoranama, i jednostavno bilo je nekako činilo se bolje napraviti novi bend nego pogriješiti s nekom ranimacijom Tutti Fruttija i isprljat što je bilo'', dodao je Neno.

Antonio i Karlo obojica se glazbom bave odmalena, no u ružama su završili slučajno.



''Nakon te pauze sam sreo Nenu nakon dugo godina, moja sadašnja supruga, ona je forsirala to da se ja vratim muzici i pjevanju i nabavila je njegov broj i onda smo se našli na jednoj kavici i tako smo počeli tu suradnju'', priča Antonio.



''U okolnostima sam se sreo s Nenom, bila mi je super priča koja je bila onako, tečna, super, pozitivna, zabavna i tako sam se odlučio opet ići u priču'', govori Karlo.

U fokus javnosti dospjeli su kad su s Markom Perkovićem Thompsonom snimili pjesmu Ako ne znaš što je bilo. Za stihove je zaslužan upravo Neno koji je nakon 10 godina pauze ponovno udružio snage s Thompsonom.



''Zapravo smo šetali po Savici i razgovarali o svemu drugome, samo ne o glazbi jer nismo znali da li išta treba počinjat s obzirom na moju zdravstvenu situaciju i njegovu privatnu, međutim dogodilo se preko noći, ja sam navečer napisao stihove, zgrabio gitaru da iskomponiram i shvatio da bi bilo bolje da pošaljem njemu jer teško bih u isto pogodoio i glazbu i stihove. I ja slušam meni suze teku i on kaže jel ti se sviđa i prvo što sam rekao je ha, čuj ja ti neću uopće ovo moć izvodit, ja ću opet pustit suzu. Kaže on nećeš, nećeš moći ćeš - to će biti nova pjesma, DUET mene i hrvatskih ruža'', priča Neno.

Pjesma je postala i neslužbena himna hrvatskim rukometašima pa su tako nastupali i na dočeku kojeg će posebno pamtit.



''Ti momci donijeli su to srebro, to ti je srce toliko veliko, poseban doživljaj, pa ljudi ti, svi komplet, to nije bilo čovjeka, od djeteta žene koji nije pjevao sa nama. Publika, veselje, toika se energija osjećala u zraku, fenomenalno da smo bili dio te priče iako smo kratko na sceni'', govore.

Nakon toga mnogima je Antonio zapeo za oko. Pa su se mediji već počeli raspitivati o ovom glazbeniku.



''Dobro, ok ja to sve shvaćam, ma dobro nosim se nekako, što ću

Iznenadilo me to malo, nisam mislio da će to toliko eksplodirat, ali ono markantan muškarac koji je uz Thompsona, to je već ono malo te digne'', govori Antonio.

I to je jedna zanimljivost, možda imaju malo zajedničkom staža kao Ruže to već su nastuapli pred tisućama ljudi. Ipak na Porine ove godine neće ići.



''Prvo ne treba se ljutiti, drugo ne treba na to odgovarat, ja molim sve one koji odgovaraju koji imaju potrebu komentirati njene izjave da to bude pristojno, nek bude umjereno, ja molim da ju ne vrijeđaju. Ona ima takvo mišljenje i to je to. Međutim da vam svima skratim muke, evo sad ću vam kazat - ja na Porin ne idem već godinama ni ja, ako ne ja ni hrvatske ruže, na Porin nećemo ići, tako da nema mjesta histeriji i panici. Za Marka to ne mogu reći'', zaključio je Neno.

Umjesto toga rade na novim pjesmama, a u planu su i nastupi jer su ove ruže tek počele cvjetati.

