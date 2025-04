Ribafish nam je otkrio tajnu nove linije: Evo kako je otopio kilograme!

Priroda se probudila i već nam donijela mnoštvo povrća i ponekog voća, koje može biti idealno za proljetni detox, posebno nakon hrane kojom smo se počastili za Uskrs. Što zeleno jesti, kako kombinirati u receptima i koje su namirnice trenutačno vladarice tanjura, Matei Slogar za IN magazin otkrili su naši poznati food blogeri.

Šparoge su jedan od vjesnika proljeća na tanjuru. Iako itekako drže cijenu, oni koji hoće, uz dopuštenje, mogu zasukati rukave i sami nabrati ovu zdravu namirnicu. Evo kako ih kombinirati.



''Proljeće je i početak ljeta mi je najbolja sezona jer toliko toga ima, meni su sad omiljene šparoge. Ja ću provesti vrijeme prije i poslije Uksrsa na Pelješcu tako da mislim da će svaki dan biti neki omlet sa šparogama ili neka kuhana jaja za večeru kao neka lagana večerica'', priča Ana Antunović.



''Neki rižoto sezona je šparoga zašto ne, možemo to spojiti s odlaskom u prirodu pa sami nabrati divlje šparoge opcija je mnogo'', dodao je Vedran Bošković.

Osim šparoga, u svoj detox meni možete uvrstiti i još jedno sezonsko povrće, i to na više načina.



''Počela je sezona tikvica, njih možemo jesti na različite načine, od juhe od carpaccia od tikvica, tako da sve te zelene namirnice zovu na detox'', govori Mile Butorac.



''Neki dobar detox usključuje puno zelenila od sokova koje radimo u hladnom prešanju ili sokovniku, do laganih rižota sa zelenim povrćem, tikvicama, dakle sve to što sad kreće sezona svega ali i voće zašto ne jagode su sad već polako'', priča Ana Antunović.



''Lagane salate koje mogu biti fino kalorijski napravljene da budemo siti, a opet možemo potrošiti neki mladi luk i rokvice ubaciti ako su ostale'', kaže Vedran Bošković.

Ribafish je ponosan na svoju novu figuru. Otopio je kilograme zahvaljujući rutini koju preporučuje svima:



''Meni je pomoglo probuditi se oko 5:30 kada vas pas probudi, onda otić u šetnju malo pisati i onda kad osjetite da ste gladni da bi mogli pojest 16 jaja, špeka i svega živoga samljeti baby špinat, malo celera, i đumbira, pomiješati s toplom vodom i imate pola litre napitka kojeg ne bi preporučio ni neprijatelju..i onda sat vremena nakon tog smothija otić na trening ja odem plivat onda mi se želudac stegne'', otkrio nam je Domagoj Jakopović Ribafish.

Zeleno je po pitanju detoxa organizma uvijek IN. Smoothiji i salate najpoželjnije su varijante.



''Korizma je bila prije Uskrsa, ali mislim da bi i nakon Uskrsa svi trebali raditi neki detoks, cikla je tu neki sokići malo đumbira i to je to'', kaže Ivan Temšić.



Iako često možemo čuti za detox sokovima, naši foog blogeri ne pribjegavaju ovakvom čišćenju organizma.



''Kao što se vidi na meni, ja baš ne idem na detox, ali nikako nisam pobornik detoxa sa sokovima da se ljudi izgladnjuju, nitko se ne bi trebao izgladnjivati nego razmišljati o namirnicama koje jedemo i uvesti balans i sad dolazi jako puno svježeg, deserte zamijeniti voćem, jako puno salata, ispeći samo piletinu i salatu'', priča Mile.

Jer, uz balansiranje, prehranom možete itekako učiniti svoj organizam zdravijim, i to sada uz mnoštvo proljetnih svježih sastojaka. Evo i jednog ukusnog prijedloga za obrok ako niste na režimu:



''Ako niste baš na tolikom detoxu odlučite se za malo riže, neki rižoto od tkivica, pesta i graška wau fanstastična opcija dodati malo piletine i čipsa od špeka...'', priča Mile Butorac.



Od ovog ste, priznajte, postali gladni.

