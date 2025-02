Naša plesačica pokazala kako uspijeva raditi u devetom mjesecu trudnoće!

Paula Tonković duhovitim je videom na Instagramu pokazala kako u devetom mjesecu trudnoće balansira trudnoću i posao.

Naša poznata plesačica i zvijezda showa ''Ples sa zvijezdama'' Paula Tonković u slatkom je iščekivanju, ali ne još dugo.

Sada je šaljivim videom na Instagramu pokazala kako uspijeva raditi u devetom mjesecu trudnoće. Naime, prva scena bila je kako s itekako vidljivim stomakom radi plesne pokrete, dok je već u drugoj sceni sjedila na stolici i jela grickalice.

"Jednostavno.", kratko je napisala u opisu objave.

Paula je u listopadu za IN magazin otkrila i spol i ime koje će beba nositi.

''Imamo malog dečkića koji će se zvat Jadran po mom didi pokojnom kojeg sam stvarno jako voljela i mislim da je to najbolji način da pokažem koliko mi je značio i svi komentiraju da jesam li sigurna da hoću dat to ime jer je malo staromodno, ali nije me briga, em me podsjeća na djeda, na more, ne mogu bit sretnija.''

Kako podnosi trudnoću te čega ju je najviše strah, pogledajte OVDJE.

Paula sina čeka sa svojim partnerom Filipom Tonkovićem za kojeg se udala 2022. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ruben i Blanka uživaju zajedno u Splitu, a ovaj detalj baš posebno upada u oko!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meghan Markle opušteno je ispijala pivo prije nego što se princ Harry našalio na njezin račun

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije pohvalila se svojom kćeri: "Mislila sam da ovo nikada neću doživjeti..."

Pogledaji ovo Celebrity Upravni odbor Porina oglasio se oko Remi i Thompsona: ''Pjesma prema svim stavkama može konkurirati''

Pogledaji ovo Celebrity Koga ljubi najpoznatiji brk? Jedan njihov susret pretvorio se u romansu dugu skoro 40 godina!

Pogledaji ovo Celebrity Ulični zabavljač optužio Diddyja za seksualno zlostavljanje i drogiranje, iznio je jezive detalje!