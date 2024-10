Pobjednica našeg showa za IN magazin otkrila ime i spol bebe koju željno iščekuje: ''Zvat će se po mom...''

Paula Jeričević Tonković ovih dana sjaji posebnim sjajem. Pobjednicu našeg Plesa sa zvijezdama ni svakim danom sve veći trbuščić ne ometa u plesnim koracima. Dapače, zatekli smo je usred probe, na kojoj je našoj Aleksandri Keresman otkrila ime koje je odabrala za svojeg sinčića te kako se nosi s trudničkim danima. Dok je sestra Petra u niskom startu za utrku do titule najbolje tete.

Plesni žar kod Paule ne jenjava ni uz rastući trbuščić pa je ova bebica jedna od rijetkih koje plešu prije nego što su i došle na svijet. A ova je mama u onom istinskom blaženom stanju.



''Da pokucam super mi je i baš se veselim i drugoj trudnoći, jednog dana jer mi je bilo toliko lijepo ali sam bila u strahu jer ipak je prva al' toliko mi je ugodno jedino kak' mi sad raste trbuh pa moram ovak' sjedit jer mi je malo nezgodno ali ovo dok plešem ništa ne osjećam stvarno sam dobro onda se nekad prebrikam 'aha možda ne bih trebala toliko' ali ustvari mogu, dok je meni ok i bebi je ok nadam se'', govori Paula.



U 20. tjednu, na pola puta da upozna to malo biće, otkrila je i hoćemo li dobiti malenog plesnog nasljednika ili nasljednicu.



''Imamo malog dečkića koji će se zvat Jadran po mom didi pokojnom kojeg sam stvarno jako voljela i mislim da je to najbolji način da pokažem koliko mi je značio i svi komentiraju da jesam li sigurna da hoću dat to ime jer je malo staromodno, ali nije me briga, em me podsjeća na djeda, na more, ne mogu bit sretnija.''



Zaobišle su je, nasreću, sve one tipične trudničke boljke, osim jedne.



''Jedino malo mi hormoni divljaju moram priznat zato što to isključivo trpi moj muž. Bila sam uvijek jako lagana i on je takav a sad odjednom ispitujem gdje je, zašto je na poslu tako dugo šta radi, ali osjećam i znam da su to hormoni pa pokušavam to balansirat.

U mama moodu sam samo u tome da stalno diram trbuh, da pričam s bebicom, puštam mu glazbu na slušalice, osjećam ga i jako se veselim al' da kupujem stvari, tog još nisam svjesna.''



Priznaje, nije jedna od onih koje prolaze kroz svu dostupnu literaturu u pripremi za porođaj.



''Ali evo baš ovaj vikend idem na radionicu kod dule Elizabete, to sam znala i kad nisam bila trudna da ću tamo ić jer tamo imamo i doktora i ginekologa, fizioterapeuta i dulu na jednom mjestu i tamo mislim da ću saznat sve što mi treba. Strah me isključivo sebe u smislu da ne budem paranoična a sad da me nešto strah oko bebe nije, samo ne želim bit onaj roditelj koji za sve ide doktoru.''



No straha oko toga komu će pripasti mijenjanje pelena, nema. Iako je jedno od njih blagoslovljeno prirodnom predispozicijom.



''Meni to toliko nije problem, da mi ne bi smetalo ni da kaže Tonko da je njemu problem iako mislim da neće bit, iako nema njuh tak da mu mogu uvalit ove gadnije stvari ali meni to stvarno nije problem.''



A i tu je sestra Petra, da uskoči oko onih važnih stvari za koje su tete eksperti.



''Teta je uglavnom tip koji voli kupovat pa će sigurno kupovat puno stvari…'', dodaje Petra.

Iako se pobjednica Plesa sa zvijezdama, čini se, rodila da pleše, svi oko nje se slažu da će se u ulozi mame snaći jednako kao na plesnom podiju.



''Baš je nedavno bilo netko ju je pitao što bi bila da nisi plesačica i onda je rekla ja bih bila mama desetero djece'', kaže Petra.

''Da ne moram radit mislim da bih baš uživala da samo rađam djecu'', priznaje Paula.



Kojoj će ples neminovno biti u krvi, krenuli njegovim putevima ili ne.

''Ne znam, to mi je tak teško reć' jer da, ples je najljepša stvar na svijetu i potičem sve da plešu ali kad gledam kroz što smo sve prošle. Možda nešto jednostavnije ili manje skupo.''

Uz ovakve dvije talentirane sile uz sebe, vjerujemo da će prve cipelice biti one plesne.

