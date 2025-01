Naša lijepa plesačica pokazala kako krati dane do poroda: ''Moji zlatnici...''

Paula Tonković bi trebala postati majka kroz mjesec dana, a sada je na Instagramu pokazala što radi uoči poroda.

Naša poznata plesačica i zvijezda showa ''Ples sa zvijezdama'' PaulaTonković u slatkom je iščekivanju, ali ne još dugo.

Na Instagramu je pokazala da se nalazi na snimanju prestižne nagrade Zlatni studio, a sve je objavila na svojim Storyjima.

"Moji zlatnici", napisala je u opisu videa u kojemu je označila dobro nam poznata TV lica.

U čije će ruke otići nagrade saznat ćemo danas. U kategoriji najbolje TV voditeljice natječe se Marija Miholjek, u kategoriji najbolje TV novinarke Danka Derifaj, a za najbolju TV emisiju bori se Provjereno.

Dramska serija ''U dobru i zlu'' u finalu je za Najbolju TV seriju, koja iz epizode u epizodu osvaja gledatelje svojim brojnim intrigama i nepredvidivim zapletima.

U kategoriji Najbolja TV zabava/reality show finalist je hit projekt Nove TV koji i u svojoj jedanaestoj sezoni drži titulu najgledanijeg zabavnog formata godine - ''Supertalent''.

Inače, Paula bi trebala postati majka kroz mjesec dana, a za IN magazin u listopadu je otkrila i spol i ime koje će beba nositi.

''Imamo malog dečkića koji će se zvat Jadran po mom didi pokojnom kojeg sam stvarno jako voljela i mislim da je to najbolji način da pokažem koliko mi je značio i svi komentiraju da jesam li sigurna da hoću dat to ime jer je malo staromodno, ali nije me briga, em me podsjeća na djeda, na more, ne mogu bit sretnija.''

Kako podnosi trudnoću te čega ju je najviše strah, pogledajte OVDJE.

Paula sina čeka sa svojim partnerom Filipom Tonkovićem za kojeg se udala 2022. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nikada ne biste pogodili koliko Sandra Bagarić pretrči kilometara u jednom danu, brojka je za svaku pohvalu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ove seksi Beckhamove fotke sve su o čemu internet trenutačno bruji: "Victoria je sretna žena!"

Pogledaji ovo Celebrity Princeza Kate posjetila je dječju bolnicu i učinila istu stvar kao i kralj Charles 2018. godine

Pogledaji ovo Clubzone Severina uskočila u ulogu glumice za potrebe spota pjevačice u usponu: "Odmah sam pristala kad sam čula..."

Pogledaji ovo Celebrity Ogroman prorez na haljini mlade srpske zvijezde sezao je sve do ispod pupka

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se Belme? Supruga Mirze Džombe bila je voditeljica, a onda se pozdravila sa svjetlima reflektora