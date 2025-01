Zvijezda našeg showa pokazala poveći trudnički trbuh, još malo odbrojava do poroda!

Paula Tonković još malo odbrojava do trenutka kad će postati majka.

Naša poznata plesačica i zvijezda showa ''Ples sa zvijezdama'' Paula Tonković u slatkom je iščekivanju, ali ne još dugo.

Na svom Instagramu pokazala je svoj poveći trudnički trbuh, a podijelila je i kako je izgledala prije trudnoće pa otkrila da se divi promjenama.

''Žensko tijelo'', napisala je u opisu.

Paula bi majka trebala postati kroz dva mjeseca, a za IN magazin u listopadu je otkrila i spol i ime koje će beba nositi.

''Imamo malog dečkića koji će se zvat Jadran po mom didi pokojnom kojeg sam stvarno jako voljela i mislim da je to najbolji način da pokažem koliko mi je značio i svi komentiraju da jesam li sigurna da hoću dat to ime jer je malo staromodno, ali nije me briga, em me podsjeća na djeda, na more, ne mogu bit sretnija.''

Kako podnosi trudnoću te čega ju je najviše strah, pogledajte OVDJE.

Paula sina čeka sa svojim partnerom Filipom Tonkovićem za kojeg se udala 2022. godine.

