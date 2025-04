Zvijezde naših Kumova otkrili posvađaju li se ikad na setu: "Kod nas je stalno taj sukob..."

Jurnjava limenih ljubimaca, akcijske scene, drama i dobro poznata lica domaće serije - zajednički su nazivnik filma Balkanika. Na premijeri ovog adrenalinskog filma našli su se Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević, Goran Grgić i Jagoda Kumrić, koji su se usput osvrnuli na Georgea Clooneyja i njegov savršen brak bez svađa. Jesu li ikad ukrstili rogove kod kuće ili na setu, doznajte u prilogu IN magazina.

Iz cipela liječnice Luce, u akcijsko adrenalinski svijet seta Balkanika: Tamna strana za Anu Uršulu Najev nije bio šokantan skok, glumica i pjevačica jedva je dočekala iskusiti napetu atmosferu akcijskog žanra.

''Radilo se sve sa pravim oružjem i nije bila zezancija bilo je čak i nekih ozljeda sa čahurama, fulminati su dosta zeznuti ali jedno sasvim novo iskustvo, akcija u punom smislu te riječi.'', rekla je Ana Uršula Najev.

Ana Uršula Najev - 1 Foto: In Magazin

''Jako zanimljivo je i tu je i čar toga kad je nešto malo opasno i sam adrenalin koji radi ali dobri smo, živi smo na premijeri smo, dobro je.'', rekao je Luka Mamuza.

Goran Grgić ponovno je uživao u ulozi negativca, koje mu tako dobro stoje.

''U principu kad uđeš u taj neki film moći i strahopoštovanja od druge strane onda ti je onda ti je nekako i ugodno ako su dobri partneri, ako je dobro napisano onda se osjećaš dobro.''

Ana Uršula Najev - 4 Foto: In Magazin

No, svaka uloga nosi svoju cijenu. Dok njega katkad previše ponese…

''Skužiš se, prepoznaš u momentima, čekaj to nisam ja, moraš se resetirati i vratiti u sebe.''

Drugi se odreknu vitalnih potreba…

''Bilo mi je najteže upravo usklađivat Kumove i ovo jer bih snimala Kumove od 6 ujutro do popodne onda bih vozila do Livna pa cijelu noć snimala u Livnu, onda se odmah vraćala da budem na Kumovima u 9 ujutro, baš je bilo jako malo sna'', rekla je Ana Uršula Najev.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: In Magazin

A rezultat neprospavanih noći došao je među prvima podržati kolega iz Kumova. Momčilo nam je otkrio čemu se najviše raduje pri povratku na set nakon kratkog predaha.

''Od onog masnog bureka ujutro s ljudima u glumačkoj sobi ili scena na lokaciji kad je lijep dan al da se sve potrefi kako treba, radujem se ljudima s kojima radim.''

Njihov inozemni kolega George Clooney nedavno se pohvalio činjenicom kako se nikad nije posvađao sa suprugom, pa smo se zapitali padne li ikad svađa na setu i jesu li one u privatnom životu ipak katkad zdrave.

''Ja bih napravila distinkciju između svađe i rasprave, ja se isto ne volim svađati rijetko kad se svađam obično kad dođe do tih svađa dođe i do raskola. Mislim da je zdravo ukoliko je dobronamjerno, konstruktivno, ukoliko imamo neki zajednički cilj svađamo se oko toga što je bolje u sceni, da scena bude što bolja'', dodala je Ana.

''Kod nas je stalno taj sukob mišljenja oko nečega malog ili velikog uvijek je dijalog i uvijek to rješavamo da zajedno stvorimo što bolju stvar', govori Momčilo.

Momčilo Otašević Foto: Instagram

A u vezi?

''Isto tako, prepirke i razgovori su naravno neizbježni, ali neke svađe i otrovne strelice koje se bacaju samo da bi se povrijedilo partnera mislim da to ne vodi ničemu'', kaže Ana.

''Ne mogu se ja svađati ako me to pitaš, ne, ne mogu ja to.'', kaže Momčilo.

Nije pozitivna ni u kojem slučaju?

''Po mom mišljenju nije, ne.''

''Ja bih rekla da je zdravo, ne treba ništa držat u sebi ja nekako, ne baš sve, ali većinu toga ako me tišti u nekom odnosu bilo poslovnom ili prijateljskom ili kako god, kažem, ne divljam ali kažem na civiliziran način to je važno, ne držat stvari u sebi'', rekla je Jagoda Kumrić.

Na njihovu sreću, glumački poziv čini nam se kao idealan ispušni ventil.

