Znate li tko je ova djevojka? Njezin otac je jedan od najvećih glazbenika svih vremena

Kći Davida Bowieja Lexi Jones imala je samo 15 godina kada je preminuo njezin otac, a danas je odrasla u mladu i svestranu umjetnicu.

Ovih dana obilježit će se 10 godina otkako je svijet napustio legendarni glazbenik David Bowie. Kultni Britanac preminuo je točno tri dana nakon što je proslavio 69. rođendan i objavio album "Blackstar", a kratkom, ali emotivnom objavom prisjetila ga se kći Lexi.

Mlada umjetnica, koju je Bowie dobio sa somalijskom manekenkom Iman, imala je samo 15 godina kada je glazbenik preminuo od posljedica raka jetre.

Pravim imenom Alexandria Jones, rođena je 15. kolovoza 2000. godine u New Yorku i odrasla je u obitelji koja je gotovo od samog početka imala medijsku pozornost. Ime je dobila po egipatskom gradu Aleksandriji, a iako je bila kći rock zvijezde, njezini roditelji, posebice majka Iman, pazili su da Lexi odrasta relativno privatno, bez prevelikog izlaganja javnosti i ranih modnih kampanja.

Još kao dijete pokazivala je interes za umjetnost i glazbu. Pohađala je umjetničke tečajeve i razvijala svoj likovni izraz, a kasnije se okušala i kao fotografkinja te modna dizajnerica prije nego što se potpuno posvetila glazbi.

U travnju 2025. Lexi je tiho objavila svoj prvi album pod nazivom "Xandri", potpuno samostalno i bez velike promotivne kampanje. Riječ je o izdanju s 12 snimki u kojem spaja elemente popa, elektroničke glazbe i indie rocka, a sama je pisala, producirala i izvela sve pjesme te osmislila cover albuma.

Unatoč usporedbama s ocem, što je neizbježno zbog njegove enormne glazbene ostavštine, Lexi je jasno poručila da ne želi biti njegova "kopija" ili samo produžetak njegove karijere.

"Nisam tu da popunim njegove cipele", ispričala je jednom prilikom.

Osim umjetničkih izazova, Lexi je u više navrata progovorila i o vlastitim životnim borbama, uključujući teme mentalnog zdravlja i identiteta, te je otvoreno podijelila neke osobne iskustvene trenutke s pratiteljima na društvenim mrežama. U ljeto 2025. na Instagramu je otkrila kako joj je dijagnostificiran autizam, kazavši kako prvi puta u dugo vremena su joj jasnije mnoge stvari u njezinom životu.

"Često smo uvjetovani da se prikrivamo, oponašamo i sve internaliziramo", objavila je Lexi jednom prilikom. "To nimalo ne umanjuje stvarnost toga. Ova dijagnoza ne mijenja to tko sam, ali mi daje jezik, jasnoću i olakšanje. Ovo dijelim jer znam da nisam jedina I prie poput moje zaslužuju biti javne."

S mnogim umjetnički djelima, albumom i jasno izraženim stavom da ne želi živjeti u sjeni očeve legende, Lexi Jones se polako oblikuje kao originalna, snažna i jedinstvena figura na međunarodnoj kulturnoj sceni.

