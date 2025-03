Poznati Hrvati o lažnim profilima, provokativnim pjesmama i modnim komadima koje kradu od supružnika!

Gladne šušura, mode i druženja, naše su zvijezde pohrlile na povratničko izdanje domaćeg tjedna mode. S njima smo zato odmah prošli sve najnovije sočne teme - od lažnih profila do novih provokativnih pjesama. Otkrili su nam i koje komade redovito kradu iz supružnikova ormara, a za koje bi vrlo rado da potajno nestanu zauvijek. Modno-društvenim minutama vodi vas Aleksandra Keresman.

Pet godina nestrpljivo smo čekali povratak domaćeg tjedna mode. Zato su tri modnim kolekcijama ispunjena dana već od prvih minuta prepuna zvjezdanih lica. Jedno od njih, Anu Uršulu Najev, zatekli smo u backstageu, ali ne u pripremi za šetnju pistom, već glazbeni nastup.



''Volim ići na modne revije i moram priznati da nikad nisam bila na ovakvoj modnoj reviji gdje bend svira uživo'', govori Ana Uršula Najev.

Jedni su ovu priliku iskoristili da ukradu pokoji komad iz partnerova ormara…

''Evo ovo sam mužu ukrala i glavnom nisam investirala u zadnjih par godina ni u jedan sako, jer sve je kod njega. Navikao je sad, pa zna točno kad sam koji nosila.'', govori Nataša.



A drugi su nam priznali što preziru u ormaru romantične polovice.



''Njemu su balerinke jako ružne ja ih obožavam'', govori Anita Dujić.



Bilo je tu i prilika za sočne razgovore o ljubavnim problemima. Kao lažni profil Meri Goldašić na Tinderu.



''Moja prva reakcija je bila, ja sam vrisnula od smijeha, iskreno drago mi je da se ljudi zabavljaju sa mnom, makar i bez mene, tako da... Samo me je zabolilo što je stavio da imam 39 godine, da se zove Manuela, nekako sam uvijek zamišljala da je moje seksi ime Lidija ili tako nešto i da imam 25 godina'', šali se Meri.

Nika Turković pak izazvala je lavinu reakcija novom pjesmom zanimljivog naziva ''Glupan'', o iskustvu toksične veze.



''Ok je ako i misle da je doslovno tako i sve je uvijek otvoreno na interpretaciju, ali svakako je meni uvijek najdraže kad ljudi nađu svoju priču i potpuno se u njoj pronađu iako možda nema nikakve veze s tim jer nekako mi je to najljepši dio ovog posla'', priča Nika Turković.

Jedno je regionalno glazbeno lice privuklo najviše pozornosti - Senidah.



Što za nju znači biti modna ikona kako joj laskaju?

''Svakako mi laska, ja to volim, volim se srediti dobro, uložiti dva sata da vidim što ću kako ću. Mislim, to je posao, to je posao, to je, it's a job'', govori Senidah.

Naš domaći teren sve joj je bliži pa tako napreduju planovi za nastup u Areni Zagreb.



''Ne znam da li je ove godine, ali sljedeće ja se nadam da hoće početak godine recimo, taman da odradim još možda nekih par pjesama, mada i sad je, ono, kud ću više, tri albume imam, singlove, ali ja se nadam da ćemo naći datum što prije'', kaže.

Glazbeni hit Sve bi seke ljubile mornare bio je lajt motiv nove Klisab kolekcije.



''Ovo ima neku jasnu inspiraciju kakvu mi nismo do sad imali. A to su kao mornari, sve te neki morski elementi. Mislim da živimo u nekakvim dosta manje lijepim vremenima i da samim time i kolekcija kao takva mora prikazati nekakav bunt koji mislim da se budi u većini ljudi'', objasnili su.

A večeri posvećene kako mladim nadama modne scene, tako i njezinim doajenima, podsjetile su nas na potencijal hrvatskog modnog neba.



''Nakon feedbacka jučer i energije koja se dogodila, jedno je apsolutno jasno. Hrvatskoj nedostaju ovakva ili ovaj modni događaj koji na jednom mjestu, na ovakvoj razini može okupiti sve ono što je hrvatska modna scena danas jest'', govori Vinko Filipić.

Znali smo da će bit nostalgično, lijepo i upravo to se i dogodilo.

Mi se iskreno nadamo kako će ova manifestacija ponovno postati uobičajeni dio domaćeg društvenog života.

