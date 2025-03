Marka Bošnjaka iznenadila reakcija Mladena Grdovića: ''Pokazao se puno razumniji od nekih mlađih ljudi!''

Marka Bošnjaka ovih ćete dana najčešće zateći na modnim revijama. Naš predstavnik na Eurosongu punom parom priprema se za Basel i traži inspiraciju za kostim. Kako napreduje kreacija za europsku pozornicu i kakvo mu se uzbudljivo iznenađenje sprema u Švicarskoj, doznajte u minutama koje slijede.

Preko noći je postao lice s naslovnice, mediji ga prate u stopu a Marko Bošnjak tek se uči plivati u vodama koje ga sada nose do Eurosonga.

''Jako je zanimljivo i puno ljudi me prepoznaje pa mi je to malo neobično ali zanimljiv period je preda mnom sigurno'', govori Marko.

U kojem ga možete zateći, kako na pisti, tako i u publici domaćih modnih revija. One su trenutno vrelo inspiracije za kostim, u kojem će stupiti na pozornicu u Baselu.

''Pa mi imamo neku idejnu skicu sad koja postoji, ali ja posjećujem sad revije upravo s razlogom da vidim ako me nešto inspirira i privuče na prvu da stvarno imamo tu suradnju hrvatskih dizajnera koje možemo pokazati cijeloj Europi i svijetu'', govori.

I što je njemu najvažnije kao izvođaču kod kostima?

''It needs to look good. Kroz Tvoje lice zvuči poznato kao projekt sam se stvarno naviknuo da kostimi mogu biti i neudobni i da se osjećaš čudno, no najbitnije je imat samopouzdanje do kraja tako da što god da isplaniramo vjerujem da će mi fokus možda sad bit da se osjećam ugodno u tome i ok sam s tim što god imam da to bude upečatljivo i bit dobro'', kaže.

Od daljnjeg natjecanja u našem popularnom showu morao je odustati upravo zbog obveza i priprema za najveće europsko glazbeno natjecanje.

Oko čega je najuzbuđeniji oko odlaska na Eurosong?

''Pa veseli me snimanje razglednica, razglednice snimamo u Švicarskoj, ne u našim državama, to su ipak Švicarci njima lakše valjda sve isfinancirat tako da idem u Švicarsku i snimamo dva tri dana, pitali su me da li se bojim letenja tako da to je neki hint valjda'', kaže.

I jel se boji?

''Pa ne bojim se, mislim možda malo, ali sam se bojao i zmija prije snimanja spota pa sam snimio spot s njom, tako da idemo pobijedit moje strahove'', kaže.

S Baby Lasagnom priznaje, još uvijek nije razmijenio savjete i očekivanja, iako su definitivno u planu.

''Ne želim se osjećati pritisnuto da moram ponoviti uspjeh Baby Lasagne jer mislim da je trebalo puno godina i da on ponovi uspjeh tipa Marije Magdalene, tako da ja ću dat sve od sebe i nadam se najboljem plasmanu, što bude bit će. Ono je bio fenomenalan nastup, fenomenalna osoba tako da ne mogu ponovit al imam neki svoj put'', kaže.

Koji do sad nije bio najjednostavniji. Njegova ''otrovna torta'' zapela je u grlu brojnih kritičara koji ga ne štede negativnim komentarima.

''Pa javljaju se ljudi i imam stvarno puno podrške bez obzira na sav hejt koji dobivam, ali iznenadila me reakcija Mladena Grdovića jer je gledao prvu epizodu TLZP-a i dao jako racionalnu i otvorenu poruku podrške meni što me baš iznenadilo jer nisam očekivao takvu podršku od Mladena Grdovića, a onda se on pokazao puno razumniji od nekih koji bi trebali biti moderniji, mlađi ljudi koji su u skladu s vremenom, oni su zakazali a Mladen je ljudina'', priznaje.

''Ma jedan dio dođe do mene jer vidim obavijesti na instagramu pa ih otvorim i vidim ali ne primam to k srcu stvarno imam fokus na onom što mi slijedi a to je Eurosong tako da nemam vremena za to'', dodao je.

Što on osjeća onako unutra što se nastupa tiče?

''Da ćemo pobijedit, definitivno ćemo na neki način pobijediti, moj definitivno cilj je da sve bude onako kako smo zamislili i da nam finale nije nikakav problem i da će se situacija malo promijeniti, jer taj nastup je bio na zdravstvenom i produkcijskom nivou na kojem je bio ali sad znamo što moramo bolje tako da se nimalo ne brinem'', kaže.

