Jedan od najboljih vokala balkanske glazbene scene vraća se u Hrvatsku!

Makedonska pjevačica Kaliopi jedan je od najboljih vokala balkanske glazbene scene. U Hrvatsku je posljednjih godina dolazila tek na gostovanja, a sada priprema svoj veliki povratak. Detalje je doznala Lana Samaržija za In magazin.

Nakon gotovo 7 godina, makedonska glazbenica Kaliopi ponovno nastupa u Lijepoj Našoj, 5. travnja u Lisinskom.

''Za mene je Lisinski hram glazbe i definitivno onaj koji je tamo već svirao, pjevao, on jako dobro zna što to znači, a ja jako dobro znam i zbog toga mi je jako drago što se konačno događa ovaj koncert. Oni koji će doći znat će da je vrijedilo. Kako sam skromna...'', šali se.

Skromnosti ovdje ipak nema mjesta. Ova glazbena diva pjeva od svoje devete godine. Pjevanje za nju nije samo profesija već i život. Iza nje su brojni albumi na kojima izvodi pjesme na gotovo svim svjetskim jezicima. Posljednji, i to dvojezični album, izdala je prošle godine i jednostavno ga nazvala ''Album'':

Svoju karijeru službeno je započela prije gotovo četrdeset godina pjesmom ''Rođeni'', autora Romea Grilla.

''Osjetio je nešto drugo kod mene i onda me samo pitao a je l' bi ti voljela biti zvijezda, a ja sam rekla da takvim takvim sjajem u očima što je on to vidio'', priča Kaliopi.

S njim je, osim glazbe, veže i brak:

''10 godina u braku, ali 40 u glazbi. Snaga ljubavi je u tome da onog koga jednom zavoliš ne prestaneš voljeti do kraja života bez obzira što ta ljubav transformira'', kaže.

U braku su dobili i sina Paka. Bilo je to u doba njezine najveće popularnosti, kada je, na iznenađenje mnogih, 10 godina izbivala s glazbene scene i preselila se u Švicarsku.

''On jednostavno voli nas kao roditelje, voli ono što mi radimo, nije da je on nezainteresiran za sve, jednostavno voli svoju privatnost, živi u Švicarskoj. Evo sad ću to reći, već je muškarac veliki koji ima svoj život, 33 godine ima, i ponosan je na nas dvoje'', govori Kaliopi.

Sjevernu Makedoniju dva puta je predstavljala na Eurosongu. 2012. odvela ju je u finale. Ova kraljica makedonske pop glazbe, među ostalim, komponira glazbu za Makedonsko narodno pozorište, film i balet.

Glazba je, bez obzira na žanr, smatra, savršen alat, kojim se najbolje izražavaju sve životne radosti i tuge.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 inMagazin Alka Vuica otkrila što ju veže s Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Marka Bošnjaka iznenadila reakcija Mladena Grdovića: ''Pokazao se puno razumniji od nekih mlađih ljudi!''