Alka Vuica otkrila što ju veže s Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem!

Teniska legenda i suprug pjevačice Lepe Brene, Slobodan Boba Živojnović, krenuo je u novi poslovni pothvat - proizvodnju vina. U tome su mu se pridružili sinovi, a kako mu ide, došle su provjeriti Nina Badrić i Alka Vuica. Našoj ekipi legendarna glazbenica otkrila je što je veže s ovim parom te koja se pjesma, koju je napisala, tri godine zaredom najviše sluša u Bugarskoj. Više saznajte u prilogu In magazina.

Brojne su domaće i holivudske zvijezde, koje su se okušale u proizvodnji vina, a tom se popisu pridružio i bivši tenisač Slobodan Boba Živojinović, koji je u posao krenuo sa sinovima.



''Pa dobro je poznato da ja stvarno uživam, volim hranu, što može da se vidi iz priloženog, igrajući tenis prvo imao sam privilegiju da obiđem cijeli svijet i da obiđem najbolje restorane, uz to idu i dobra hrana, dobra vina i to je tako nekako povezano. Ja volim i djeca obožavaju. A od svih da kažem iskreno, Brena najviše voli i razumije se u vina. To neki put čak i bolje od mene, nego ja kažem probaj što je dobro i ona kaže nešto mi nije, ja kažem vidi stvarno nije. Tako da se i Brena isto razumije u vina'', priča Boba.

Prije proizvodnje, prvo dolazi berba.



''U berbi sam bio više puta, ali u berbi se može da se pojede i popije i da se malo izgazi grožđe. Mi muškarci manje, žene malo više'', priča Boba.

Kaže se i da vinograd zahtijeva stalnu pažnju i brigu – ako ga zapustiš, neće ti dati dobro vino.

U ovakvoj vrsti posla možda se jednom nađe i Alka Vuica.



''Da, eto dobije se vino. Moj djed je isto imao predivan vinograd. Mislim ja sam Istrijanka, imam puno zemlje u Barbanu. Možda onako kad odem u penziju napravim neki svoj vinograd. Možda sad dogovorim nešto s Bobom. Zapravo, meni trebaju investitori, ja zemlju imam'', govori Alka Vuica.

Alku i Živojinoviće veže dugogodišnje poznanstvo, ali i jedan veliki hit.

''Brenu sam upoznala kasnije i napisala sam joj jedan od velikih hitova koji recimo već tri godine dobija nagradu za najvrćeniju pjesmu u Bugarskoj - Ljubav nova'', priča Alka.

Alka ove godine slavi i 40 godina stvaralaštva. To će obilježiti velikim koncertom na zagrebačkoj Šalati u lipnju.



''Tu će mi se pridružiti moji kolege kojima sam napisala neke od najljepših pjesama. I jako se radujem tom koncertu zapravo cijele ove godine će biti jako puno slavlja'', priča.



''Evo nešto sad radim za Severinu, napravila sam i novu pjesmu za Josipu, radim za klapu Rišpet, za Jolu sam isto napisala'', priča Alka.

Razloga za slavlje ima i u obitelji Živojinović.



Ponovno će postati djed. Još jednom.

''Jeste, hvala Bogu. Tako je. Poslije šest godina i eto to skoro. Prošle nedjelje bilo. Novinari su prije nas već doznali da je devojčica. Mi smo priželjkivali devojčicu ali nismo bili sigurni i onda su Aleksandra i Filip radili test kad su saznali odmah su nam javili. Ja sam zaplakao i plakat ću. Dolazi nam devojčica u porodicu. Ima nas puno muškaraca, malo da neki balans postoji'', govori.

Jesu li već odabrali ime?

''Ne znam, nisam pitao. Možda će se zvati Aleksandra. Ima Aleksandar pa nek bude Aleksandra ali neka oni odluče'', priča Boba.

Ovih dana očekuju ih dva zagrebačka koncerta Lepe Brene, na koja će je pratiti. A onda ih očekuju novi pothvati.

