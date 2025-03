Sabina Tandara Knezović i Hrvoje Krešić mikrofone zamijenili kuhačom!

Dosad ste ih gledali kako vode najgledanije izborne specijale, analiziraju rezultate i intervjuiraju ključne političke aktere. Danas ćete reportere Sabinu Tandaru Knezović i Hrvoja Krešića gledati u malo drugačijem izdanju – u kuhinji. Što su ondje radili, doznat ćete u prilogu In magazina.

Press konferencije, sjednice Sabora, Vlade ili Ureda predsjednika, a sada i prvi put, Sabina Tandara Knezović i Hrvoje Krešić zamijenili su malo drugačijim terenom – onim kuhinjskim!

''Meni je čudno moram priznati- pa nisam baš navikao pred kamerom peći palačinke'', priznao je Hrvoje Krešić.

''Nisam ni ja, više smo navikli na neke ozbiljne političke situacije, rešetanja, intervjui, liveovi, prilozi i to, ali evo in Magazin i to - što od nas napravi'', dodala je Sabina.

Iza ozbiljnih novinarskih lica, krije se i duhovita strana koju rijetko imamo priliku vidjeti. Sabina i Hrvoje poznaju se godinama. Nebrojeno put otišli su upravo na palačinke, ali nikada ih nisu pripremali zajedno. Oboje će umjesto džema izabrati čokoladu, ali kad razgovor krene, neće se složiti baš u svemu.

Kakvi su kada rade, ali i kada su opušteni, najbolje ćete doznati kad govore jedno od drugom:

''Traži savjet, onda mu ga daš i onda napravi sve po svom'', otkriva Sabina.

''Spremna da da savjet kojeg ja ne poslušam, dakle jako dobro organizirana, jako vrijedna, jako odgovorna, jako pametna i uvijek spremna pomoći'', govori Hrvoje.

Jedan od pametnijih ljudi koje ja poznajem i sjajan kolega'', dodala je Sabina.

U privatnom životu, oboje su posvećeni obiteljskom životu:

''Imam djevojčicu Katju od 8 godina i supruga Andriju'', priča Sabina.

''Bit s klincima, provodit vrijeme s njima, družit se sa frendovima, ono naj, najklasičnije moguće'', kaže Hrvoje.

I Sabina vježba i Sabina onlinešopingira'', dodala je Sabina.

Smjesa za palačinke je spremna, a nas zanima imaju li tajni recept za najgledaniju izbornu emisiju?

''Dobra kombinacija informacija i ozbiljnosti i neke opuštenosti'', kaže Krešić.

''Ja sam više taj dinamičniji tip, on je više analitičan i onda gledatelji u konačnici pred ekranom dobiju sve'', kaže Sabina.

Izborni specijali Nove TV, upravo pod voditeljskom palicom Sabine i Hrvoja, ne samo da su najgledaniji, već su i nominirani za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine.

''Svakako odgovornost, ali i kad se ujutro probudiš i kad nam Ksenija ujutro javi rezultate i kad shvatiš da si najgledaniji, poželiš da su ti svi dani 365 dana u godini takvi'', govori Sabina.

''Jako je važno imati i zanimljive sugovornika u studiju. Jako je važno imati brutalne reportere na terenu koji će znati postaviti pravo pitanje u pravom trenutku i jako je važno imati sjajnog urednika što smo mi imali našu Željku Gulan pod njenom palicom'', dodala je Sabina.



Hrvoje Krešić nominiran je i u kategoriji TV osoba godine:

''To je uvijek naravno dobar osjećaj, ali na neki sličan način i osjeća neke velike odgovornosti, da moraš nastaviti držati neki set kriterija i standarda koje si prije svega sam sebi postavio, a znaš i da ti ih na neki način postavlja i sam posao koji radiš, kojim se baviš, tako da jedan dobar miks zadovoljstvo i odgovornosti'', govori Hrvoje.

U njihovoj dugogodišnjoj reporterskoj karijeri, priznaju, nikada nisu pomišljali baviti se nečim drugim, a najljepše trenutke u karijeri teško je izdvojiti:

''Dobar intervju i svaka dobra izborna emisija koja donese brutalne rezultate pa i Večernjakova Ruža koju sam ja već dobila, pa i priznanje od romske nacionalne manjine za racio Roma u Hrvatskoj'', govori Krešić.

''Ja sam tu već 20 godina i onda se u tih 20 godina puno toga može izdvojiti, a opet nekako ne znam svaki dan kažem je priča za sebe'', govori Krešić.

Podržati ih možete svojim glasom do 4. travnja na nekoliko načina - SMS-om, telefonskim pozivom ili kuponom. Sve informacije o tome dostupne su na internetskoj stranici Nove TV.

Hrvoje Krešić nominiran je u kategoriji TV osoba godine. Podržati ga možete SMS-om s ključnom riječi RUZA2024 13 na broj 60 085



Za Izborne specijale Nove TV nominirane u kategoriji TV emisija godine možete glasati SMS-om s ključnom riječi RUZA2024 23 na broj 60 085.



Svoje favorite možete također podržati i pozivom na broj 065 900 900.



