Romani Colleen Hoover postaju hit filmovi – jeste li spremni na novu dozu emocija?

Nakon velikog uspjeha filma Priča završava s nama, stižu nove ekranizacije njezinih bestselera, uključujući Verity, Regretting You i Reminders of Him.

Popularnost njezinih romana posljednjih godina ne jenjava što ju je prometnulo u književni fenomen. No, osim što su rado čitani, hit-romani 45-godišnje američke spisateljice, Colleen Hoover, sve brže pronalaze put i do filmskih platna, piše Kinofilm.

Naime, nakon uspjeha filma Priča završava s nama (It Ends With Us, 2024.), koji je poharao kinoblagajne, najavljeno je nekoliko novih adaptacija njezinih djela. To i ne čudi uzmemo li u obzir iznimno veliki broj obožavatelja njezinih emotivnih, ponekad mračnih, ali uvijek intenzivnih priča.



Već je započela ekranizacija trilera Colleen Hoover “Verity” iz 2018. (Foto: Deposithotos)

Najnoviji projekt, čija je produkcija, pod okriljem Amazon MGM Studiosa već započela, jest ekranizacija trilera "Verity" iz 2018. Glavne uloge tumače Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett, a režiju potpisuje Michael Showalter (Moja ljubavna priča/The Big Sick, 2017.). Priča prati spisateljicu Lowen Ashleigh (Johnson), koja prihvaća ponudu da završi seriju knjiga slavne autorice Verity Crawford (Hathaway), nakon što je ona teško stradala u prometnoj nesreći. No, dok se upušta u Verityine rukopise, Lowen otkriva uznemirujuće tajne koje bacaju novo svjetlo na nesreću, ali i na brak Verity i njezina supruga Jeremyja (Hartnett). Uglavnom, jasno je da će to biti napet psihološki triler koji će dodatno podgrijati fascinaciju Hooverinim mračnim pričama.

A osim "Verity", u pripremi su i adaptacije romana "Regretting You" iz 2019. te "Reminders of Him" iz 2022. Universal je već osigurao prava na "Reminders of Him", koji se u kinima očekuje 2026. Redateljica Vanessa Caswill, poznata po Netflixovom filmu Ljubav na prvi pogled (Love at First Sight, 2023.) sjest će u redateljski stolac kako bi nam donijela priču o Kenni Rowan, mladoj majci koja nakon izlaska iz zatvora pokušava obnoviti odnos sa svojom kćeri, no nailazi na otpor zajednice koja ju je već otpisala. U svakom slučaju, očekuje se emotivna drama s temama druge prilike i iskupljenja.

