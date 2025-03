Thompson otkrio kada kreće prodaja ulaznica za koncert na Hipodromu

Datum za Thompsonov koncert na Hipodromu je službeno potvrđen, a sada je poznato i kada ulaznice kreću u prodaju.

Glazbenik Marko Perković Thompson dvije godine nije nastupao zbog sinove bolesti, a onda je obožavatelje razveselio brojnim koncertima.

Jedan od njih je i onaj na zagrebačkom Hipodromu, koji svi nestrpljivo iščekuju, a sada je pjevač otkrio kada ulaznice kreću u prodaju.

Marko Perković Thompson Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Potvrđeno! Ulaznice kreću u prodaju od sljedećeg petka, 28. ožujka 2025. godine. Bit će dostupne na jednoj od online platformi, a o svim detaljima oko prodaje i cijenama obavijestit ćemo vas u narednim danima", objavio je Thompson na svojoj službenoj Facebook stranici.

Veliki koncert održat će se 5. srpnja ove godine.

Ako je suditi po komentarima i reakcijama, taj događaj tisuće ljudi neće propustiti.

''Toooo se čekalo! Koji će to spektakl biti! Vidimo se'', ''Ne mogu dočekati'', ''Kad će karte u prodaju, to nam recite'', ''Jedva čekam'', ''Ovo se čekalo'', ''Dolazimo, legendo'', ''Svi smo čekali Zagreb, strepili do zadnjeg trenutka hoće li biti dozvoljen i sada smo konačno dočekali. Hipodrom će gorjeti'', ''Živimo za srpanj'', ''Legendo'', ''Ma ja dolazim iz Njemačke'', ''Hipodrom će biti malen'', ''Termin je izvanredan'', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Thompson - 3 Foto: In Magazin

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompson - 2 Foto: In Magazin

Thompson je nedavno objavio i spot za novu pjesmu, a više o tome pročitajte OVDJE.

