Zoran iz našeg showa nije samo zaštitar, surađivao je i s velikim svjetskim zvijezdama!

Zoran Đorđević otkrio je kako uspijeva balansirati svoje raznolike talente, te je podijelio iskustva iz karijera u glumi, glazbi i borilačkim vještinama, uz dojmove o svom sudjelovanju u showu Tko to tamo pjeva.

Uz nepredvidive tajne glasove u novoj epizodi showa Tko to tamo pjeva, koji su ili briljirali ili potpuno šokirali publiku, napetost se osjećala u svakom trenutku.

Jedan od njih bio je i zaštitar, 63-godišnji Zoran Đorđević iz Pule. Njegova karijera obuhvaća različite sfere - od borilačkih vještina, preko glume, do glazbe, a za naš portal je otkrio kako uspijeva balansirati sve te strasti i talentirane interese.

"Jednostavno je, volim sve što radim i onda se sve stigne i nije teško", bio je jasan Zoran.

Ima iskustva i u glumi, koja obuhvaća uloge u filmovima od Hrvatske do Hollywooda. Kako bi opisao svoj put od tih početaka i koja mu je uloga bila najizazovnija?

"Na prvom filmu u kojem sam radio 1997. godine u Puli zove se Titus, a u glavnoj ulozi je Antony Hopkins, to je bilo prije 28 godina. Tada sam zavolio to i evo me danas. Imam sreće da me svi zovu za uloge tjelohranitelja, bubnjara i druge uloge. Dosta je toga bilo do danas, a najdraže mi je bilo raditi u film po istinitom događaju iz Pule, film po imenu Pula. Oduševio me rad s Halle Bery i Markom Walberg u filmu The Union - Sindikat, te kćeri od legendarnog Charlie Chaplina, Geraldine Chaplin. To je za mene baš bilo posebno", priznao je.

Kao bubnjar u legendarnom "Atomskom skloništu" i uz rad s velikim imenima poput Rade Šerbedžije i Alena Vitasovića, koje je trenutke najviše cijenio u svojoj glazbenoj karijeri?

"Svi su trenuci mog rada podjednako lijepi jer sam uz svih napredovao i izgradio karijeru, te sebe kao osobu", rekao je.

A kako mu je bilo sudjelovati kao tajni glas u emisiji Tko to tamo pjeva? Koji su dojmovi?

"Sudjelovati u emisiji Tko to tamo pjeva bilo je za mene velika čast te prelijepo i neopisivo iskustvo. Oduševio sam se profesionalnošću, pozitivom i ljubaznošću svih koji rade na toj emisiji", istaknuo je.

Smišlja i super rime. Gdje pronalazi inspiraciju za pjesme i tekstove i ima li neki proces ili ritual koji mu pomaže u stvaranju?

"Cjeli život od kada znam za sebe izmišljam rime i zezam se s prijateljima, to svi znaju. Sve to dolazi u sekundi iz moje glave kada čujem neku riječ", rekao je.

Na njegovom glazbenom putu imao je prilike surađivati s velikim imenima. Koje suradnje smatra najposebnijima?

"Surađivao sam u životu sa puno velikih imena i sva su mi podjednako posebna , valjda zato što su veliki", istaknuo je.

Na što je najviše ponosan kada pogleda na svoj dugogodišnji rad u borilačkim vještinama, glumi i glazbi?

"Najviše sam ponosan na sebe što se tiče sporta jer me to održalo zdravim i u super formi. Cjeli sam život mogao raditi sve ono što želim i volim, a tada je čovjek najsretniji. Sreća je pola zdravlja. Valjda na osnovu svega toga i dobivam sve te uloge i ponude", zaključio je Zoran.

