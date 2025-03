Ovako danas izgleda sin Nine Morić, svi kažu da je isti otac!

Nina Morić izbrisala je većinu fotografija s Instagrama, ali ostavila je snimke sina Carlosa, koje je popratila emotivnim pjesmama i porukom "Ti si moje cijelo srce".

Manekenka Nina Morić, koja već godinama živi u Italiji, izbrisala je većinu svojih fotografija s Instagrama, ali u naglascima je ostalo nekoliko uspomena, uključujući snimke njezina sina Carlosa Marie.

Carlos, danas 21-godišnjak, naslijedio je očevu visinu i tamnu put te majčin prodoran pogled, a poznato je da je jako vezan uz Ninu.

Sin Nine Morić Foto: Nina Morić/Instagram

Snimke su popraćene pjesmama "One in a Million" Bossona i "You're Still the One" Shanie Twain, uz naljepnicu s natpisom "Ti si moje cijelo srce".

Sin Nine Morić Foto: Nina Morić/Instagram

Podsjetimo, Nina i Fabrizio bili su u braku od 2001. do 2014. godine i zajedno su dobili sina Carlosa.

Dok su bili u braku, često su punili medijske stupce privatnim skandalima. Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nakon razvoda od Corone, Nina se 2013. godine udala za talijanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, no njihov brak je potrajao svega dva mjeseca.¸

Nina Morić i Fabrizio Corona - 2 Foto: Cropix

Nina Morić i Fabrizio Corona - 1 Foto: Cropix

Nina je svojevremeno bila jedna od naših najuspješnijih manekenki i ostvarila je zavidnu inozemnu karijeru. Talijanske modne piste vinule su je u nebo, a modnu karijeru dužu od 20 godina obilježila joj je uloga u glazbenom spotu za pjesmu "Livin la Vida Loca" slavnog latino pjevača Rickyja Martina.

Nina Morić Fabrizio Corona (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Fabrizio Corona Nina Moric (Foto: Getty) Foto: Getty

Vjenčanje Nine Morić i Fabrizia Corone (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Nina Morić i Fabrizio Corona (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Danas je, pak, najčešće na meti kritika zbog neprepoznatljivog izgleda nakon brojnih esteteskih zahvata, a dosta se i povukla iz javnosti te se posvetila slikanju.

