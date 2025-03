Roditeljima do samog kraja nije rekla da ulazi u Survivor: ''Bili su ljuti samo zato što...''

Ida Mikulić dodatno se priključila u Survivor, a prije ulaska u show razgovarala je s nama.

U Survivor je prije nekoliko dana stigla nova kandidatkinja, Ida Mikulić.

Tim povodom za naš portal otkrila je što od ove avanture očekuje,ali i ponešto o sebi.

''Želju za odlazak na Survivor sam imala još od prošle godine. Vidjela sam reklamu na Novoj TV i pomislila sam: "Ovo mi definitivno treba u životu." Prošle godine nažalost nisam završila s audicijama do kraja jer sam se u tom periodu selila u drugi grad i dobila posao. Odlučila sam se prijaviti ponovo jer mi je bilo dosta monotone svakodnevnice, a uz to želim ojačati svoju mentalnu snagu i izaći iz comfort zone. Survivor mi je apsolutna najveća avantura u životu, pogotovo zato jer mi je to prvi let avionom, tu je već krenuo moj Survivor! Čudno zvuči, ali želim iskusiti istinsku glad i kako je to ne imati krov nad glavom, mislim da bi nam svima to dobro došlo da počnemo cijeniti i najmanje sitnice koje imamo.''

Zna li otprilike što ju očekuje?

Gledala sam prošle sezone Survirora, ali nisam baš pratila detaljno. Sigurna sam da ću biti gladna i prljava, pa sam se tako i posložila u glavi.''

Ida u show ulazi naknadno, a smatra li da je to njena prednost ili nedostatak?

''Smatram da je ulazak naknadno nedostatak jer će se žuto pleme već uigrati i razviti za to vrijeme neka nova i jača prijateljstva. Mislim da bi na nama mogao biti dosta veliki pritisak da se moramo dobro pokazati na poligonima kako ne bi bili nominirani, ali možda se i varam. Sve ovisi kako će nas pleme prihvatiti i hoće li nam pružiti priliku.''

Sebe opisuje kao povučenu i emotivnu osobu, a i nju samu zanima kako će se takva nositi s izazovima.

''Za sebe bih rekla da sam generalno malo povučenija osoba, više bih se svrstala u introverte. Nisam glasna i ne volim se previše isticati u gomili ljudi ili se forsirati da budem nešto što nisam. S obzirom na odnose koje sam imala prije u životu, bilo ljubavne ili prijateljske, treba mi vremena da se otvorim i da steknem povjerenje u neku osobu. Nisam svađalica i ne ulazim u rasprave, osim ako me netko jako ne povrijedi, ali uvijek ću na miran način pokušati riješiti problem i reći sve što mislim jer ispod tog plahog karaktera leži i moja tvrdoglavost i odlučnost. Emotivac sam te dosta stvari držim u sebi i to me nekad dovede do točke gdje pucam, pa ćemo vidjeti koja strana mene će se pokazati u ekstremnim uvjetima.''

Kako su njeni bližnji reagirali na vašu odluku za odlazak u ovu veliku avanturu? Koji su savjet joj dali?

''Roditeljima nisam do samog kraja audicija rekla da odlazim, a sestra je bila uz mene kroz cijeli proces. Bili su ljuti samo zato što smo već rezervirali obiteljsko putovanje u Pariz, pa je tata rekao: "U Pariz možeš bilo kad, ovo imaš priliku iskusiti sad i možda nikad više u životu." Mama više čak ni nije bila previše iznenađena jer često dolazim na neke lude ideje u životu, ali riječi koje mi je uputila bile su: "Ne znam što ti ovo treba u životu, nama se ne trebaš dokazivati, imaš krov nad glavom i hranu, ali ako ćeš ti biti sretna i ako imaš hrabrosti za tako nešto, svaka čast i ponosna sam na tebe kako god završilo, samo da se vratiš živa i zdrava." Sestra mi je podrška kroz cijeli život, pa tako i u ovoj situaciji, s obzirom na to da je starija od mene i uvijek zaštitnički nastrojena, rekla mi je: "Budi svoja i nemoj raditi puno gluposti." Ona je potpuno drugačijeg karaktera od mene i uvijek se čvrsto zauzme za sebe, pa se nadam da ću u Survioru izvući bar mali dio njenog temperamenta.''

Skromna Ida u Survivoru će se najteže naviknuti da nema: ''Moje obitelji i mog psa.''

A smatra li da će joj ovaj izazov teže pasti fizički ili psihički?

''Smatram da će mi teže pasti psihički pošto sam cijeli život u sportu i rekla bih da sam u odličnoj kondiciji, ipak sam boksačica. Mentalno se osjećam jako po pitanju toga da ću izdržati glad i ekstremne ljudske uvjete, ali smatram da još trebam raditi na tome da imam više samopouzdanja i da ne uzimam stvari previše k srcu, pa vjerujem da bi mi borba same sa sobom i prevelika očekivanja mogla predstaviti veći problem.''

Ida je ljubiteljica motora, na izlete motorom često ide sa svojim ocem, je li joj on najveća podrška?

''U mojoj obitelji svi voze motor osim mene, ja još uvijek skupljam hrabrosti. Pošto moji roditelji žive u drugom gradu, rijetko se vidimo tako da volim to kratko vrijeme iskoristiti na kratke izlete s tatom. Voljela bih da je to češće, jer me jako smiruje vožnja na motoru, volim adrenalin i ujedno jačam odnos sa tatom. To nam je prilika da popričamo o svemu i zbližimo se. Ne bih mogla izdvojiti jednu osobu iz obitelji koja mi je najveća podrška, uvijek mogu računati na njih.''

''Moji roditelji su bajkeri cijeli život i skoro svi njihovi prijatelji su bajkeri tako da smo cijeli život u tom okruženju. Putuju s motorom od kad smo sestra i ja bile male i od tuda kreće naše obiteljsko ludilo za motorima. Kada dajem za primjer odnos kakav bi htjela u životu jednog dana, to je brak mojih roditelja i veza sestre i njenog dečka. Mislim da ljubav prema motorima i općenito putovanjima može jako zbližiti ljude jer su to uspomene koje se grade za cijeli život. Neopisiv osjećaj je tokom putovanja na motoru isključiti se na trenutak i uživati u pogledu, a definitivno i volim zvuk motora tako da se nadam da ću u bližoj budućnosti biti i ja vlasnica jednog. Kako kažu, bajkeri su najbolji ljudi na svijetu.''

Što bi poručila gledateljima ispred malih ekrana prije ulaska?

''Poručila bih gledateljima da budu blagi, teško je staviti se u našu kožu dok sjediš u najugodnijem mogućem okruženju uz kokice i toplu dekicu i gledaš nas u ekstremnim uvjetima. Vjerujem da nije isto razmišljati dok si u realnom svijetu i kad si gladan i bez krova nad glavom. Tko želi, neka se okuša, ali svakako pratite ovu sezonu jer će biti puno zanimljivih kandidata, nepredvidivih situacija i zanimljivih poligona.''

