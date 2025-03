Marko Bošnjak o osudama javnosti: ''Ljudima sigurno idem na jetra...''

Marko Bošnjak je u petak gostovao na Anteni Zagreb, a osim obitelji, s porukama podrške su mu se javili i bivši hrvatski eurovizijski predstavnici.

Trenutačno možda i najpopularnije domaće ime, ovogodišnji hrvatski predstavnik na Eurosongu Marko Bošnjak gostovao je u Jutarnjem Showu kod Saše Lozara i Marine Remenarić na Anteni Zagreb. Nakon pobjede na Dori s pjesmom "Poison Cake", podijelio je javnost od onih koji ga obožavaju do onih koji su spremni ostavljati niz negativnih komentara na društvenim mrežama.

"Dobro sam, malo umorno, ali sretno. Iskačem iz paštete i hladnjaka, ljudima sigurno idem na jetra", našalio se Marko na početku gostovanja.

"Meni je teško pričati o hejtu jer to zaista ne pratim i često ni ne znam što se dešava. Moja mama je imala trenutke da otvori lažni profil pa me brani ha, ha, ali sam je spriječio. Ipak, meni su bitni ljudi koji mi se javljaju s predivnim porukama, posebno mladi u formativnim godinama koji u meni vide neku vrstu reprezentacije. To mi je najljepši dio svega i to me gura naprijed. I meni je uvijek bilo važno da vidim nekog sličnog sebi u javnom prostoru", objasnio je 21-godišnjak.

Marko Bošnjak Foto: Antena Zagreb/PR

Ekipa Antene Zagreb iznenadila ga je glasovnim porukama podrške koju mu je uputila obitelj, ali i Baby Lasagna, Damir Martinović Mrle te Goran Vinčić.

"Hej braco, seka je. Volim te i želim ti svu sreću. Ponosna sam na tebe, čuvaj se", poručila mu je Ivona, a Katarina je dodala: "Hej bro. Ponosna sam na tvoja postignuća, nastavi sijati i inspirirati glasom i glazbom. Uz tebe smo uvijek, razvali na Eurosongu".

Marko Bošnjak Foto: Josip Moler / CROPIX

Marko Bošnjak Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Javio mu se i tata s riječima: "Dragi sine, sretno ti. Vole te tata i mama".

Marko Purišić, koji je prošle godine na Eurosongu izborio visoko drugo mjesto, uputio je imenjaku nekoliko savjeta.

"Ako ti bude isto kao što je bilo nama, predlažem ti da unaprijed pripremiš hranu jer si tamo 'zarobljen' i često ne stigneš jesti. A hrana je važna, pogotovo za nastup i glas. Isključi se s Interneta i fokusiraj se na ljude oko sebe, da možeš zaista biti prisutan. Pokušaj se zabaviti, uživati u trenutku i doživjeti svaki momenat, jer vjerojatno se tamo više nećemo vratiti. Budi sretan i ponosan na sebe", rekao je Baby Lasagna putem Antene Zagreb.

Marko Bošnjak Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marko Bošnjak Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Mrle mu je s druge strane rekao da pazi na zdravlje: "Tamo je sve pod klimama, nemoj boraviti puno u prostorijama u kojima je suh zrak da se ne bi prehladio. Nama se Prlja bio malo prehladio pa se to osjetio na bodovima žirija".

Sašu Lozara je zanimalo i kako će izgledati eurovizijski nastup.

"Ako to budeš izvlačio iz mene, otići ću", našalio se Marko pa dodao: "Ne smijem o detaljima, ali mijenjamo kostime i cijeli doživljaj na pozornici. Dočarat ćemo istu priču na drugačiji način, s novom koreografijom, novom rasvjetom i LED ekranima, da ostavimo pozitivne reakcije na ljudima".

Marko Bošnjak - 1 Foto: PR

Marko Bošnjak - 5 Foto: PR

S 11 godina regiju je osvojio u dječjem glazbenom showu, a sad je polarizirao javnost. Koliko se Marko promijenio od tad?

"Nitko nije isti s 11 i 21. Svi se mijenjamo. Ljudi se trebaju sjetiti sebe s 11 godina. Ne živim da bih ispunjavao tuđa očekivanja, živim onako kako meni odgovara. U suštini, ništa se nije dogodilo osim što sam ostao svoj. Svi koji me spominju kao 'slatkog klinca', i tada sam bio mali vrag, živahan i svojeglav. Trčkarao sam po tom studiju kao lud i jedina razlika je što sam sada samo odrastao", priznao je Marko za Antenu Zagreb.

Marko je ove godine sudionik emisije "Tvoje lice zvuči poznato", no od osme epizode ga nećemo gledati. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno smo ga vidjeli u novoj ulozi, a kojoj, pogledajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Proslavila se još kao dijete u ulozi špijunke, a danas biste ju jedva prepoznali

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad ''Pa ovo je stvarno promjena, koje proizvode koristi?'' Zvijezda 90-ih zbunila sve svojom pojavom!

Pogledaji ovo Nekad i sad Njihovu ljubav opisivali su kao tajnovitu, a skupa su opstali više od 60 godina

Pogledaji ovo Celebrity Antu Budimira i suprugu Moniku spojila je tužna sudbina, a danas su jedno drugom najveća podrška!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako izgleda dvorac u kojem živi kontroverzni srpski moćnik!

Pogledaji ovo Celebrity Umro je Rade Vasić, on i njegova supruga bili su omiljeni reality par: ''Ode moj Rade...''