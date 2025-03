Hrvatski Damiano David otkrio nam je priču koja stoji iza njegovog neobičnog imena!

Devin Juraj otkrio nam je kako se dosad snašao u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' i kako mu padaju usporedbe s Damianom Davidom.

Jedan od natjecatelja ovogodišnjeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' je i mladi Devin Juraj.

Naš plesač, pjevač i glumac posebnu je pozornost privukao nakon transformacije u Damiana Davida iz Maneskina s kojim su ga i prije uspoređivali, a tim povodom otkrio nam je kako se dosad snašao u izazovima.

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Jako se dobro snalazim, dapače, uživam više nego što sam ikada mislio da ću uživati! Puno je dinamičnije od onog što sam očekivao i u isto vrijeme lakše i teže, ako to mogu tako reć. Postoje stvari koje su puno lakše od očekivanog, primjerice, transformacije ili sam nastup, dok su behind the scenes snimanja o pripremama za sam nastup puno zahtjevnija nego što sam očekivao.''

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Dosad smo ga gledali kao Damiana i kao Cher.

''Cher je bila puno veći izazov od Damiana što me ne iznenađuje nimalo, međutim, ni jedna ni druga nisu bile lake. Postojao je određeni pritisak koji sam nesvjesno sam sebi postavio i osjećam da me to malo remetilo prije emisije. Cher je u svakom pogledu bila udaljena od svega što inače radim, dok je Damiano ipak tu unutar moje komfort zone pa sam se za njegov nastup mučio kako u tri minute odraditi sve što smatram da je potrebno da bi u transformaciji briljirao.''

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Koja vam je Devinova transformacija bila bolja? Cher

Maneskin Cher

Maneskin Ukupno glasova:

Gledatelji ispred malih ekrana oduševljeni su njegovim transformacijama, a kako on komentira silne pohvale koje dobiva?

''Jako sam sretan što publika uživa u mojim transformacijama. Dajem sve od sebe da zadovoljim uvjete. Iskreno, komentare ne čitam. Zahvalan sam na svoj podršci koju čujem od publike u studiju, ali najdraža je ipak kad mi netko posveti svoje vrijeme da mi nešto napišu privatno. To je podrška koja meni vrijedi više od ičega. Do sad sam zaista imao priliku pročitati toliko divne poruke od ljudi koji u ovoj emisiji uživaju jednako kao i ja. Sve je ovo igra i mi se istinski igramo. Trudimo se biti normalni, koliko normalan možeš biti u ovom poslu, i zaigrati se sa svime što nam se nudi. Iz dubine srca, hvala svima vama koji svoje zadovoljstvo izjavljujete javno, ali, isto tako veliko hvala svima vama koji to isto mišljenje podjelite sa mnom u porukama. Zbog svih vas radim ovo što radim, i hvala vam što mi dajete tu priliku.''

Javljaju li mu se dame nakon transformacije u Damiana Davida?

''Samo ću vam reć da ništa ne znam'', namiguje.

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Je li dosad možda podršku dobio i od neke poznate osobe?

''Članovi žirija su definitivno od početka projekta ogromna podrška. Minea i Mario već su bili kandidati, a Mario i ja smo se već složili oko zajedničkih muka u procesu. Što se tiče javnog medijskog prostora, nisam ništa uočio, ali nije ni da tražim tako nešto. Za mene je sve ovo samo igra i to ne shvaćam kao ništa više niti išta manje, međutim, priznajem da sam malo nervozan kad ću utjeloviti neku domaću ili regijonalnu zvijezdu, npr. Teu Tairović, i hoće li se itko oglasiti!''

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Devin. Prilično neobično ime.

''Moje ime dolazi od engleske riječi "divine". Moja majka i pokojni otac koji je rodom iz Kanade nisu htjeli ime koje bi moglo biti "regionalno" pa su tražili nešto što bi pripadalo iliti zvučalo isto u svakom dijelu svijeta. Oni kao da su znali moje svjetske ambicije! Devin je, doduše, bilo ime odabrano na mjestu jer su u planu imali jedno drugo koje nisam dobio jer su, ni manje ni više, predviđali da će dobiti djevojčicu. Devin je bio as u rukavu u slučaju da dobiju sina, što na kraju i jesu. Meni je to strašno simpatična priča jer sam im napravio potpunu pomutnju u planovima, ali drago mi je da su odabrali moje ime jer ga nosim s ogromnom ljubavlju. Možete zamisliti kako je to biti u školi i nikada ne pročitati svoje ime u udžbeniku, u nekom matematičkom zadatku, nikad ga ne pronaći na šalicama ili narukvicama u suvenirnicama ili čut ga u filmu (ovo doduše sad jesam). Ono što je još zanimljivije jest što je moje prezime, Juraj, strašno rijetko prezime, a kombinacija imena i prezimena, Devin Juraj, jest koliko ja znam, jedina na svijetu. Nemam jednog imenjaka s kojim djelim i prezime, barem ne koliko ja znam. Osjećaj je čudan, kao da sam Pale sam na svijetu!''

Otkrio nam je i nešto o svojoj obitelji.

''Imam dvije polusestre, doduše nismo genetski ništa u rodu već smo odrasli skupa, koje ovim putem pozdravljam! One su u drugim poljima, ali mlađa (doduše mlađa samo par mjeseci) razvaljuje u svemu što radi i na nju sam izuzetno ponosan! Od kad smo se upoznali kao klinci, pa do sada, divim se njezinom putu. Nevjerojatno mi je koliko se naš odnos promijenio od malena pa do danas, i kako je ostala tako divna i marljiva osoba koja me inspirira svakim svojim pothvatima. Rastemo, a svijet gledamo kroz slične ali malo različite oči, pa kad god se vidimo dijelimo anegdote o životu oko nas. Smiješno mi je sada kako smo, kao klinci, sjedili pred televizijom i umirali od smijeha na epizode "Naše male klinike" a ja sad sudjelujem u emisiji u čijoj su ekipi čak tri člana tog nevjerojatnog ansambla! Ako išta i jedan i drugi cijenimo svo vrijeme koje imamo jer svaki dan vidimo koliko brzo vrijeme leti!''

A što je Devin radio u Londonu te zašto se vratio u Hrvatsku čitajte u intervjuu OVDJE.

