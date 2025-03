Pogledajte što je to nagnalo Enisa da poljubi Navojca: ''Brat moj...''

Devin Juraj, naš pjevač, plesač i glumac, kandidat je nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a pogledajte njegovu prvu izvedbu.

Zovu ga hrvatskim Damianom Davidom i usporedbe s talijanskim glazbenikom mu ne smetaju, a u show ''Tvoje lice zvuči poznato'', došao je pokazati sve svoje talente.

Njegovo ime je Devin Juraj i ovako se predstavio prije nego što je stao na našu pozornicu.

''Odrastao sam u Istri, malo kod mame, pa malo kod nonića i none na selo. Oni su meni i prvi rekli, ako stvarno i iskreno ideš za onim što te čini sretnim, neovisno o novcu, ti nećeš jedan dan bit tužan i zato sam njima uvijek zahvalan jer da su oni u prvim tim trenucima bili negtivni, mislim da danas ne bi bio ovakav kakav jesam'', izjavio je Devin te dodao.

''Sad osjećam da me nikad nije strah novih izazova već doslovno bacite sve na mene preživjet ću. Radim kao pjevač u cabaret klubu, trenutno sam jedini muški pjevač u sastavu, na kraju dana meni to nije posao već ljubav i jednostavno ne gledam koda radim jedan dan u životu već samo radim ono što najviše volim, ali najveći blagoslov kod toga svega je što mi je dalo priliku da svaki vikend stanem pred novu publiku, svježu publiku koja me nikad nije vidjela, a ovo je definitivno show gdje mogu pokazati sve svoje strasti. I volim jako taj moment gdje znam da neće biti lako'', rekao je Devin, a onda se pretvorio u Cher.

Ovo su bili komentari žirija na njegov nastup.

''Ono što se meni svidjelo je što si ovako oskudno odjeven potpuno izašao iz svoje zone komfora i to je ono šo mi tražimo u ovoj emisiji, meni si bio sjajan tako da za prvu emisiju Devine svaka čast'', komentirao je Mario Roth.

''Ovo je bilo toliko lijepo i toliko puno energije i toliko zabavno, prva sezona Tvoje lice zvuči poznato, moja uloga bila je uloga Cher i ova pjesma i garderoba. I sad te gledam i pokušavam naći sličnost. Meni je to bila jedna od dražih transformacija i ja sam zaista uživala u njoj i ja se nadam da si ti danas uživao barem u pola koliko sam ja tad, super sam se zabavila'', rekla je Minea sa smijehom.

''Ono što zaista dobro ubo kod Cher, to je jedan onaj njen pritajeni vapaj za ljubav koji se pretvara u prigušeni jecaj, i ovo sve drugo što si ti danas radio je bilo odlično bez obzira na to što je minea to izvodila prije 42, tri godine na jedan sasvim drugačiji način'', bio je komentar Gorana Navojca.

''Ma da, ljubi te brat tvoj, al si ga izvuko'', našalio se Enis i utisnuo poljubac Navojcu zbog njegovog dubokoumnog komentara.

''Cher je lagan zadatak za tebe'', nakon toga je zaključio Enis.

Što kažete na Devinovu transformaciju u Cher? Odlično odrađeno!

